Le directeur du British Museum, Hartwig Fischer, démissionne suite à la gestion des vols

Le British Museum – l’un des musées les plus visités au monde – a reconnu la semaine dernière que des objets manquaient, volés ou endommagés dans sa collection, notamment « des bijoux en or et des pierres précieuses en pierres semi-précieuses et en verre datant du 15e siècle avant JC au 19e siècle ». ANNONCE. » La majorité de ces objets n’étaient pas exposés mais plutôt conservés dans un entrepôt et utilisés à des fins universitaires et de recherche.