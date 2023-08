Le directeur du British Museum démissionne suite au scandale des trésors volés

Le directeur du British Museum a démissionné en raison du vol de ses trésors.

Hartwig Fischer a déclaré hier que l’institution « n’avait pas répondu de manière aussi complète qu’elle aurait dû le faire » aux avertissements de 2021.

Hartwig Fischer quittera son poste de directeur du British Museum l’année prochaine Crédit : PA

Il a déclaré que l’affaire était « de la plus haute gravité » et que sa présence s’avérait une distraction.

En juillet, il a annoncé qu’il partirait en 2024.

Un leader intérimaire sera choisi dans quelques jours.

Son adjoint Jonathan Williams se retirera également le temps d’une enquête indépendante.

Le mois dernier, un conservateur a été limogé après la disparition de 2 000 objets valant des millions.

M. Fischer a également déclaré qu’il avait mal évalué ses commentaires sur l’antiquaire Ittai Gradel, qui avait alerté le musée de certains des objets volés.

Fischer a poursuivi : « J’ai offert ma démission au président du conseil d’administration et je me retirerai dès que le conseil d’administration aura établi un arrangement de direction intérimaire. Celui-ci restera en place jusqu’à ce qu’un nouveau directeur soit choisi.

« La situation à laquelle est confronté le musée est de la plus haute gravité. Je crois sincèrement qu’il sortira de ce moment et qu’il en ressortira plus fort, mais malheureusement, j’en suis arrivé à la conclusion que ma présence s’avère une distraction.

« C’est la dernière chose que je voudrais. Au cours des sept dernières années, j’ai eu le privilège de travailler avec certains des fonctionnaires les plus talentueux et les plus dévoués. Le British Museum est une institution extraordinaire, et ce fut l’honneur de ma vie de dirigez-le. »

George Osborne, président du conseil d’administration, a déclaré : « Personne n’a jamais douté de l’intégrité de Hartwig. »