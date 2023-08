Le directeur du British Museum démissionne en raison d’une prétendue apathie face aux allégations de vol potentiel de masse d’œuvres d’art

Hartwig Fischer, l’actuel directeur du British Museum, a annoncé sa démission vendredi.

La démission de Fischer fait suite à une enquête sur la disparition de centaines d’objets inestimables du musée. Un lanceur d’alerte a noté que de nombreux objets suspects étaient apparus sur eBay en 2021, bien que Fischer ait reconnu dans sa démission qu’il n’avait pas correctement tenu compte de l’avertissement.

« Il est évident que le British Museum n’a pas répondu de manière aussi complète qu’il aurait dû le faire aux avertissements de 2021 et au problème qui est désormais pleinement apparu », a déclaré Fischer dans un communiqué, avant d’affirmer que « la responsabilité de cela l’échec doit en fin de compte incomber au réalisateur.

Le British Museum a été alerté il y a plus de deux ans d’un possible vol ou disparition d’objets de valeur lorsqu’un historien de l’art a eu des soupçons concernant des objets en vente sur eBay.

Mais le directeur du musée, Hartwig Fischer, a déclaré vendredi qu’il n’avait pas pris suffisamment au sérieux l’avertissement du lanceur d’alerte et a annoncé sa démission alors que les enquêteurs tentent de déterminer ce qui est arrivé à des centaines de pièces disparues, notamment des bijoux en or, des pierres semi-précieuses et des antiquités datant du 15ème siècle avant JC

La plupart étaient de petits objets conservés dans un entrepôt et aucun n’avait été exposé récemment, a indiqué le musée.

Le musée a licencié un membre du personnel il y a plus d’une semaine et a déclaré que des poursuites judiciaires seraient engagées contre cette personne. La police métropolitaine de Londres enquête et le musée a ordonné un examen indépendant de la sécurité ainsi qu’un « programme vigoureux pour récupérer les objets manquants ».

Le British Museum, vieux de 264 ans, est une attraction touristique majeure de Londres, attirant des visiteurs du monde entier. Sa collection comprend la pierre de Rosette qui a révélé la langue de l’Égypte ancienne, des rouleaux contenant de la poésie chinoise du XIIe siècle et des masques créés par les peuples autochtones du Canada.

Le musée a également suscité la controverse parce qu’il a résisté aux appels des communautés du monde entier pour restituer les objets d’importance historique acquis à l’époque de l’Empire britannique. Les plus célèbres de ces conflits concernent les sculptures en marbre du Parthénon en Grèce et les bronzes du Bénin en Afrique de l’Ouest.

« Nous voulons dire au British Museum qu’ils ne peuvent plus dire que le patrimoine (culturel) grec est davantage protégé au British Museum », a déclaré cette semaine Despina Koutsoumba, directrice de l’Association des archéologues grecs, à la BBC.

L’annonce de Fischer comprenait des excuses au lanceur d’alerte, Ittai Gradel, historien et marchand d’art anglo-danois.

Gradel a déclaré à l’Associated Press qu’il était devenu méfiant après avoir acheté l’un des trois objets qu’un vendeur avait mis en vente sur eBay. Gradel a retracé les deux objets qu’il n’a pas achetés jusqu’au musée. L’objet qu’il a acheté ne figurait pas dans le catalogue du musée, mais il a découvert qu’il appartenait à un homme qui a confié l’intégralité de sa collection au musée en 1814.

Gradel a déclaré avoir trouvé l’identité du vendeur via PayPal et que c’était la personne du musée qui avait depuis été licenciée. Gradel a déclaré que 69 autres objets qu’il avait achetés à la même personne étaient alors « coupables par association ».

Gradel a déclaré que Fischer avait fait le bon choix en démissionnant et il a accepté ses excuses. Mais il a déclaré que le directeur adjoint Jonathan Williams devrait également démissionner, ajoutant que Williams lui avait assuré qu’une enquête approfondie n’avait révélé aucune irrégularité.

Le musée a annoncé vendredi que Williams se retirerait lors de l’examen indépendant.

« En gros, il m’a dit de me défouler et de m’occuper de mes affaires », a déclaré Gradel. « Je ne comprends pas comment une personne responsable d’un musée pourrait voir ces preuves sans que toutes les sonnettes d’alarme ne se déclenchent immédiatement. »

Mercredi, Fischer avait publié une déclaration affirmant que le musée avait pris les allégations au sérieux en 2021. Mais il a déclaré que des inquiétudes n’avaient été soulevées que sur un petit nombre d’objets et a déclaré qu’il était frustrant d’apprendre que Gradel, qu’il n’a pas nommé, avait « beaucoup plus d’objets en sa possession ».

Gradel a déclaré que c’était un « mensonge pur et simple » d’avoir caché des informations au musée et a déclaré qu’il semblait que Fischer n’avait jamais lu les documents qu’il avait envoyés. Il a dit qu’il avait offert toute l’aide dont ils avaient besoin et qu’ils ne l’avaient jamais contacté.

« J’ai également mal évalué les remarques que j’ai faites plus tôt cette semaine à propos du Dr Gradel », a déclaré Fischer vendredi. « Je souhaite exprimer mes sincères regrets et retirer ces remarques. »

Fischer, un historien de l’art allemand, a déclaré qu’il partirait dès qu’un dirigeant temporaire pourrait être nommé.

George Osborne, président du conseil d’administration du musée, a déclaré que le conseil d’administration avait accepté la démission de Fischer et qu’il avait agi « honorablement en faisant face aux erreurs qui ont été commises ».

« Je suis clair à ce sujet : nous allons réparer ce qui n’a pas fonctionné », a déclaré Osborne. « Le musée a une mission qui s’étend sur plusieurs générations. Nous allons apprendre, restaurer la confiance et mériter d’être admirés une fois de plus. »

Le musée avait annoncé qu’il intenterait une action en justice contre le membre du personnel licencié.