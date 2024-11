Le directeur du bidonville, Dimeji Ajibola, est mort

Le célèbre réalisateur et monteur de Nollywood, Dimeji Ajibola, est mort.

Ajibola serait décédé aux premières heures du 3 novembre 2024, après avoir lutté contre une maladie non divulguée.

Confirmant la nouvelle, l’acteur Bolanle Ninalowo a écrit sur une photo légendée sur Instagram : « Je t’aime, mon frère, et tu me manques, Dimeji Ajibola. Que Dieu guérisse votre famille et vos proches. En attendant de nous revoir, Didi Dox, repose-toi sur le champion.

Le défunt était le réalisateur d’une série de thrillers policiers nigérians de 2023, « Shanty Town », et également le cerveau derrière « Hoodrush », un film musical urbain de 2012 qui a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur film au Green Me Film Festival 2012 en Allemagne. entre autres.