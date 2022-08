Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, déménagerait à Londres

Le patron d’Instagram, Adam Mosseri, devrait déménager à Londres plus tard cette année dans le cadre de son combat continu pour maintenir le réseau social en plein essor sur un marché de plus en plus concurrentiel. Le déménagement est en partie dû au désir personnel de Mosseri de déménager dans la capitale britannique, selon le Financial Times.

Dans le cadre de son déménagement, qui sera temporaire, Mosseri renforcerait également l’équipe Instagram dans le nouveau siège social de Kings Cross de la société mère Meta. Le Royaume-Uni est actuellement la plus grande base d’ingénierie de Meta en dehors des États-Unis et l’entreprise pourrait chercher à tirer parti du coût de la main-d’œuvre moins cher de la ville par rapport à la Silicon Valley, suite à son première baisse de revenus.

Instagram n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Instagram a actuellement du mal à définir sa stratégie face à la concurrence de l’application rivale TikTok. La semaine dernière, Mosseri a publié une vidéo défendant les changements apportés à l’application, qui mettaient davantage l’accent sur le contenu vidéo et testait un flux d’accueil en plein écran, uniquement pour son revenir sur sa décision pour conserver les modifications quelques jours plus tard. La société s’efforce actuellement de renforcer son écurie d’influenceurs de haut niveau, mais les changements ont suscité des réactions négatives de la part de deux des dix utilisateurs les plus suivis de l’application, Kim Kardashian et Kylie Jenner.

Mosseri travaille pour Meta depuis 2008 et est devenu responsable d’Instagram en 2018 après le départ des co-fondateurs de l’application de l’entreprise. En décembre 2021, il témoigné devant le Congrès sur la sécurité, après avoir interrompu le développement d’Instagram Kids plus tôt dans l’année.