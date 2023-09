Le directeur d’Illuminate HC propose de retirer les directeurs de Saba Healthcare de l’achat de DCRNC – Shaw Local

SYCAMORE – Le directeur d’Illuminate HC, Avi Zuckerman, a demandé mercredi au conseil du comté de DeKalb d’envisager un nouveau contrat pour la vente du centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb, sans la participation des directeurs de Saba Healthcare.

Zuckerman a déclaré qu’il cherchait à impliquer les directeurs de Saba Healthcare, Moshe Blonder et Aharon Singer, dans DeKalb Healthcare Holding LLC, la société à responsabilité limitée créée pour exploiter l’établissement après la vente, car il estimait qu’ils pourraient l’aider à exploiter l’établissement. Cependant, depuis cette décision, il a changé d’avis.

« Je suis ici pour dire aujourd’hui que j’ai écouté les commentaires, j’ai écouté les commentaires du public, les médias, ce que le [Illinois Health Facilities and Human Services Review Board] ce que j’avais à dire, et en tenant compte de tout cela, et du fait que le temps presse pour cette transaction », a déclaré Zuckerman. « J’ai contacté le comté très récemment et lui ai suggéré, à ce stade, la possibilité de pouvoir poursuivre cette transaction sans l’implication de Saba Healthcare. »

Le conseil du comté de DeKalb tiendra une réunion spéciale à 18 heures le mercredi 27 septembre au centre législatif du comté de DeKalb pour discuter de la demande de Zuckerman.

Les membres du conseil d’administration du comté et le personnel du comté ont déclaré que la vente potentielle du centre de soins infirmiers – faisant l’objet d’un débat à l’échelle du comté depuis 2021 – a été entreprise parce que l’établissement était endetté de plus de 7 millions de dollars en raison de ce que les responsables du comté ont qualifié de mauvaise gestion, de facturation en souffrance et baisse du nombre de résidents.

En juillet 2022, le conseil d’administration du comté de DeKalb a approuvé l’offre de vente de 8,3 millions de dollars de la lettre d’intention d’Illuminate HC après que l’offre de Saba au prix similaire n’ait pas reçu suffisamment de votes pour être approuvée. Cependant, en avril – plus de trois mois après la date de clôture prévue du 31 décembre 2022 – le personnel administratif du comté de DeKalb a découvert Illuminate HC avait l’intention de travailler avec la direction de Saba Healthcare une fois la vente de la maison de retraite conclue.

Saba Healthcare, basée à Skokie, et Illuminate HC, basée à Evanston, sont les seules entreprises à avoir soumissionné pour la maison de retraite appartenant au comté.

Les dirigeants des deux sociétés ont créé DeKalb Healthcare Holdings LLC, selon des documents déposés en ligne auprès du secrétaire d’État de l’Illinois, mais Zuckerman a indiqué mercredi qu’il retirerait les dirigeants de Saba Healthcare de la société à responsabilité limitée pour aider à la réalisation de la vente.

« Il y a un chemin ici. Il existe ici une option qui pourrait être plus favorable au conseil d’administration et au public : ajuster le cap à l’avenir avec la transaction sans impliquer Saba Healthcare dans l’exploitation et l’implication dans la transaction », a déclaré Zuckerman.

Au cours de l’été, de nombreux membres du public ainsi que Rukisha Crawford et Amber Quitno (membres démocrates du conseil d’administration représentant respectivement le district 6 et le district 3) se sont fait de plus en plus entendre, criant au scandale à propos du partenariat Saba-Illuminate. Crawford, en particulier, a toujours cherché à arrêter la vente de la maison de retraite appartenant au comté depuis que l’administrateur du comté de DeKalb, Brian Gregory, a informé le conseil d’administration du partenariat.

Franchement, je veux juste dire que s’il [Zuckerman] Si nous pouvons proposer un ajustement à ce contrat proposé pour aller de l’avant avec une transaction, nous pouvons certainement proposer également l’idée de ne pas aller de l’avant. — Hannah Williams, résidente de DeKalb

Avant que Zuckerman ne fasse sa suggestion au conseil d’administration, la chef du parti démocrate du comté de DeKalb, Anna Wilhelmi, a déclaré qu’elle s’opposait à tout contrat visant à vendre le centre de soins infirmiers.

« Je demande à ce conseil du comté d’examiner attentivement cette situation et depuis combien de temps cette maison de retraite du comté est en proie à des troubles en raison de toutes ces extensions. Il y a une date initiale de clôture du contrat le 31 décembre 2022, qui a été dépassée, puis il y a eu d’autres prolongations », a déclaré Wilhelmi. « Je pense que le conseil du comté a une obligation envers ses électeurs, a une obligation envers les résidents de ce comté d’examiner la situation et de refuser toute forme d’extension. »

Lors de la réunion du conseil d’administration du comté de DeKalb de mercredi, Crawford a demandé une réunion spéciale du conseil d’administration pour discuter de la suggestion de Zuckerman avant la réunion du conseil d’examen des établissements et services de santé de l’Illinois du 3 octobre, lorsqu’une demande de certificat de besoin soumise par les dirigeants des deux sociétés sera votée.

Suzanne Willis, présidente du conseil du comté de DeKalb, une réunion spéciale du conseil du comté à 18 heures le 27 septembre.

Zuckerman et son partenaire commercial Israel Davis ont déclaré qu’ils prévoyaient d’assister à la réunion spéciale du conseil d’administration du comté de DeKalb la semaine prochaine.

Savannah Ilenikhena, républicaine pour son premier mandat du district 5, a déclaré qu’elle attendait avec impatience la réunion extraordinaire du 27 septembre, mais a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à cette demande.

«Je dirais que j’ai été surpris, mais je suis heureux qu’ils se soient arrêtés, comme je sais que les membres du conseil d’administration l’ont fait. Nous avons tous beaucoup de questions, c’est donc une bonne chose que nous puissions les poser et obtenir des éclaircissements », a déclaré Ilenikhena.

Gregory a déclaré lors de l’ancienne section des affaires de la réunion que si Moshe Blonder et Aharon Singer quittent DeKalb Healthcare Holdings, une demande de certificat de besoin modifiée devra être déposée auprès du Conseil d’examen des établissements et services de santé de l’Illinois. Il ne sait pas comment cela affectera le calendrier de la vente ou si cela nécessitera une nouvelle audience publique sur la question dans le comté de DeKalb avant que le conseil d’État puisse voter sur la demande.

Stewart Ogilvie, membre du conseil d’administration du comté de DeKalb, a proposé une mesure qui a échoué à deux reprises en 2022, avant de siéger au conseil d’administration : un référendum sur un prélèvement fiscal pour soutenir le centre de maison de retraite appartenant au comté.

« La vente a eu lieu avant que le peuple, la population, ne soit autorisé à voter. Je pense – et je ne sais même pas si c’est le bon moment ou le bon endroit pour le faire – mais une sorte de référendum, peut-être après que toutes les discussions auront eu lieu, une sorte de référendum pour savoir si cela devrait ou non [be sold]. Recommençons à partir de la case départ », a déclaré Ogilvie.

En 1991, les électeurs du comté de DeKalb ont adopté un référendum autorisant le gouvernement du comté à prélever des impôts sur la maison de retraite chaque année pendant 30 ans. Des documents montrent que la taxe n’a jamais été prélevée, ce dont parlent souvent les opposants à la vente, mais Willis a déclaré que le prélèvement approuvé par les électeurs avait pris fin après trois ans de non-application.

Techniquement, presque tout est sur la table pour la réunion spéciale du conseil d’administration du comté de la semaine prochaine, et Willis a déclaré que ce serait le moment d’avoir une discussion plus large sur la vente.

« De toute évidence, nous nous trouvons actuellement dans une situation très, très incertaine. La semaine prochaine, nous aurons l’occasion d’avoir une discussion beaucoup plus large, puis, selon ce qui se passera par la suite, nous devrons ou non engager davantage de discussions. Donc je suppose que nous verrons », a déclaré Willis.

Lors de la réunion du comité plénier du conseil d’administration du comté de DeKalb le 13 septembre, Willis a déclaré qu’elle n’était pas partisane de la rupture d’un contrat – cela pourrait mettre le comté de DeKalb en danger juridique – mais elle pense que le conseil d’administration pourrait décider de se retirer de l’accord à tout moment avant. fermeture.

Hannah Williams, une résidente de DeKalb qui a travaillé au centre de soins infirmiers, a déclaré qu’elle était venue à la réunion du conseil d’administration de mercredi parce qu’elle avait entendu dire que les acheteurs de l’établissement seraient présents à la réunion.

« Franchement, je veux juste dire que s’il [Zuckerman] Si nous pouvons proposer un ajustement à ce contrat proposé pour aller de l’avant avec une transaction, nous pouvons certainement proposer également l’idée de ne pas aller de l’avant.