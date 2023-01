Le directeur des travaux publics d’Algonquin prend sa retraite – Shaw Local

Lorsque le directeur des travaux publics d’Algonquin, Bob Mitchard, a déménagé pour la première fois en ville il y a environ 30 ans, le corridor de Randall Road n’était qu’un Jewel-Osco et l’intersection désormais très fréquentée de Randall Road et d’Algonquin Road n’était qu’un arrêt à quatre voies.

Les changements apportés à cette artère, ainsi que la revitalisation du centre-ville d’Algonquin, mettent en évidence certains des changements majeurs que Mitchard a vus dans sa carrière à l’approche de sa retraite à la fin de ce mois, a-t-il déclaré.

Mitchard fait partie des cinq membres du personnel qui prennent leur retraite ce mois-ci, avec le chef de la police John Bucci, qui a été nommé sous-shérif du bureau du shérif du comté de McHenry, selon le site du village d’Algonquin. Le commissaire du bâtiment Craig Arps, la contrôleure Susan Skillman et le superviseur des services publics Tony Jonas prennent également leur retraite.

La présidente du village, Debby Sosine, a félicité tous les retraités pour leurs contributions à la communauté et a déclaré qu’ils nous manqueraient.

“Ce fut un honneur d’avoir travaillé avec Craig, Susan et Tony”, a déclaré Sosine. « Et l’intégrité, le souci du détail et l’amour de Bob pour Algonquin se reflètent dans la qualité du travail dont il a été responsable et dans l’excellent personnel qu’il a développé au sein de Travaux publics. Je souhaite à ces quatre personnes le meilleur dans leur prochain voyage.

Mitchard, 64 ans, travaille à Algonquin depuis plus de 27 ans et a passé près de quatre décennies dans des rôles d’administration des travaux publics, a-t-il déclaré.

“C’était juste le temps de partir et de passer du temps avec ma famille et mes petits-enfants”, a déclaré Mitchard. “Cela fait longtemps, une bonne course, mais tout a une fin.”

Mitchard a déclaré qu’il y avait beaucoup de projets dont il était fier pendant cette période, notamment la coordination des travaux sur Longmeadow Parkway et la construction d’une nouvelle installation de travaux publics en 2003.

Mitchard, qui a visité mardi matin le rond-point récemment ouvert sur la rue Main et le chemin Cary-Algonquin, a déclaré que cela semblait également bien fonctionner.

“Nous avons construit un personnel de très bonne qualité au fil du temps”, a déclaré Mitchard. « J’ai eu le plaisir de travailler aux côtés de personnes merveilleuses et talentueuses. Je sens que je quitte le village et le département en bonne place. C’était mon objectif. Il est difficile de quitter quelque chose dans lequel vous avez travaillé pendant si longtemps. J’ai une certaine appréhension, mais je suppose que vous en avez quand vous arrivez à la fin de votre carrière.

Le village n’a pas encore annoncé de directeur des travaux publics de remplacement, a déclaré Sosine.

Mitchard prévoit de faire du travail de consultant après une interruption de 60 jours, au cours de laquelle il prévoit de passer du temps avec sa famille et de voyager.

« J’adore vivre à Algonquin », a déclaré Mitchard. « Je veux toujours m’impliquer dans la communauté. Je ne pense pas que cela va changer.