Le directeur des services judiciaires du comté de Whiteside remporte le prix des normes professionnelles – Shaw Local

MORRISON – Kevin Johnson, directeur des services judiciaires du comté de Whiteside, a remporté le prix Gene Hughes des normes professionnelles les plus élevées lors de la conférence annuelle d’automne de l’Illinois Probation and Court Services Association le 3 novembre à Effingham.

Johnson a commencé sa carrière en 1985 avec les services judiciaires du comté de Rock Island en tant qu’agent de probation et superviseur. Il a joué un rôle déterminant dans le développement d’un programme pilote destiné aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de troubles du développement, aide les services judiciaires dans un communiqué de presse annonçant le prix.

Il a également participé à la mise en œuvre du programme de surveillance électronique du comté.

Il a été nommé directeur des services judiciaires du comté de Whiteside en 2003.

Johnson a été reconnu pour son organisation et son soutien au programme Summit of Hope dans le comté de Whiteside, qui a fourni des ressources importantes à des centaines de probationnaires et de libérés conditionnels locaux.

Il a également aidé à créer le Whiteside County Drug Court Program en 2014, en servant de premier coordinateur et en supervisant le développement, le fonctionnement et la certification du programme.

Johnson a été nommé par la Cour suprême de l’Illinois pour siéger au Conseil consultatif sur la probation, qui aide à recommander et à mettre en œuvre des politiques et pratiques importantes dans le domaine de la probation. Il a été président du conseil d’administration en 2020.