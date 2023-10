Le programme Small Business du Commandement du matériel de l’Air Force a connu une année record au cours de l’exercice 2023, avec 9,7 milliards de dollars d’attributions de contrats à l’échelle nationale, ce qui représente une augmentation de 1 milliard de dollars par rapport à l’exercice 2022, a déclaré le commandement de la base aérienne Wright-Patterson dans un récent rapport. .

Sur ce montant, un peu plus de 1,2 milliard de dollars ont été accordés aux petites entreprises de l’Ohio, et 1 milliard de dollars est allé aux entreprises du 10e district du Congrès de l’Ohio, une région qui comprend les comtés de Montgomery et Greene, ainsi qu’une partie du comté de Clark.

Le précédent record du commandement dans ce domaine était de 9,3 milliards de dollars.

Jeffrey Mellott, directeur des programmes pour les petites entreprises de l’AFMC, a déclaré que ce record n’était pas dû au hasard. Le commandement et ses équipes chargées des petites entreprises poursuivent des objectifs en matière de dépenses des petites entreprises, et la possibilité d’un autre record pour l’exercice 2024 ne peut être écartée.

Même s’il n’est jamais vraiment simple de naviguer dans les marchés fédéraux, ceux qui vivent dans ce monde affirment que cela n’a jamais été aussi simple.

Il existe de nombreuses ressources locales permettant aux entreprises de la région de Dayton de se lancer dans la passation de contrats. Mais une bonne première étape serait peut-être d’appeler le bureau des petites entreprises de l’AFMC au (937) 257-3211.

“C’est notre travail, nous rendre disponibles”, a déclaré Mellott.

Ce qui suit est la transcription d’une récente interview avec Mellott. Il a été édité pour l’espace.

Nouvelles quotidiennes de Dayton: Comment l’AFMC a-t-elle atteint ce record en matière de passation de contrats avec les petites entreprises ? Est-ce que cela a été identifié comme un objectif spécifique ?

Jeffrey Mellot: “Très certainement. Était-ce un effort conscient ? Oui. …

« À un très haut niveau, avec la Small Business Administration, nous établissons des objectifs avec tous les ministères et agences fédéraux. L’ensemble du DOD (Département de la Défense) a des objectifs pour les petites entreprises, n’est-ce pas ? Et aussi l’Armée de l’Air. Ceux-ci sont ensuite également affectés aux commandements (de l’Armée de l’Air).

“Ce sont les objectifs qui sont fixés chaque année.”

DDN: Concrètement, comment procédez-vous pour ce travail ?

Mellot: « Je suis ici au quartier général (à la base aérienne Wright-Patterson). En réalité, le travail en cours se déroule sur place avec nos équipes d’acquisition chargées de l’exécution. Cette grande réussite leur est due. Ces équipes d’acquisition individuelles effectuent leurs études de marché pour des acquisitions particulières et travaillent ensuite avec nos professionnels des petites entreprises. Nous avons des professionnels des petites entreprises dans tout le commandement qui travaillent avec les équipes d’acquisition pour identifier les petites entreprises susceptibles de répondre à une exigence.

« Si tel est le cas, si les études de marché démontrent qu’une petite entreprise peut faire cela, alors nous mettons de côté les petites entreprises, ce qui signifie que nous sommes en concurrence entre les petites entreprises pour répondre à un besoin. Et il existe également des cas où nous pouvons également attribuer une récompense à une petite entreprise. …

“Comme vous le savez, la raison pour laquelle nous en parlons est que c’est le fondement de notre base industrielle et de notre base industrielle de défense.”

DDN: Y a-t-il le sentiment que lorsqu’il s’agit de gérer les risques et d’effectuer un travail de pointe, les petites entreprises peuvent peut-être y parvenir dans certains cas mieux que les grandes entreprises ?

Mellot : Certainement. C’est une bonne question. Vous vous lancez vraiment dans la transition technologique…

« En réalité, au sein de l’AFMC, les petites entreprises soutiennent notre mission dans l’ensemble de la gamme de nos besoins, depuis les services spatiaux, disons nos services professionnels, jusqu’au maintien en puissance de nos systèmes d’armes, en passant par la réparation et la révision de nos avions et de leurs composants, sans oublier ces services exquis. technologies que nous poursuivons. En réalité, tout le spectre des petites entreprises soutient la mission de l’AFMC.

DDN: Comment les petites entreprises peuvent-elles faire le premier pas pour travailler pour l’AFMC ?

Mellot: Si vous êtes dans la technologie et que vous êtes dans la technologie émergente, alors je vous demanderais de vous connecter à AFWERX. Et c’est là que vous pouvez vous connecter à notre programme SBIR (Small Business Innovation Research). Ce site guidera les gens de ce secteur sur la manière de soumettre une proposition. …

« L’autre voie à suivre consiste à connecter nos bureaux de petites entreprises au commandement. C’est une question facile. Vous pouvez passer par moi sur notre site Internet, afmc.af.mil/aboutus/smallbusiness. …

« Le numéro de téléphone de notre bureau est le (937) 257-3211. Et je peux demander à n’importe quelle petite entreprise… de l’aider à se connecter, de l’orienter dans la bonne direction, au sein de l’AFMC.