Le directeur des parcs de Genève à la retraite se souvient de la joie d’améliorer des vies grâce aux loisirs – Shaw Local

GENÈVE – Petit à petit, jour après jour ce mois-ci, Sheavoun Lambillotte emballe 23 ans de sa vie au Geneva Park District.

Lambillotte a été superviseur des loisirs pendant 10 ans et les 13 dernières en tant que directeur exécutif du district du parc. Son dernier jour de travail est le 31 décembre. Et comme elle prend sa retraite, elle passera le relais à Nicole Vickers, actuellement superviseure des loisirs du district.

“Je n’aurais pas pu choisir une meilleure profession”, a déclaré Lambillotte. “Je suis tombé dessus quand j’étais au collège. Et je suis tellement content de l’avoir fait, car cela m’amène à la deuxième partie : non seulement c’était très amusant, mais c’était très gratifiant et le nombre de vies que vous touchez est incommensurable. »

Pour les bourreaux de travail, les loisirs peuvent sembler être la dernière importance sur la liste.

Mais Lambillotte a déclaré qu’une meilleure compréhension des loisirs a montré à quel point ils sont essentiels à une vie saine.

“Les avantages qui sont devenus de plus en plus pertinents et dont on parle le plus sont l’importance d’être à l’extérieur et de se recréer … ont été mis en lumière”, a déclaré Lambillotte. « Encore plus pas physique mais mental. Des études majeures ont été menées sur le fait d’être à l’extérieur et sur la privation et la dépression causées par les personnes qui ne passent pas de temps dans la nature ou à se recréer.

Lambillotte a commencé au collège en tant que major en commerce. Puis elle est passée aux loisirs thérapeutiques puis aux loisirs commerciaux. Elle a fait un stage à South Seas Plantation, Captiva Island en Floride avant de passer aux loisirs publics.

Et le reste est de l’histoire.

Lambillotte a déclaré qu’elle essaie de partager cette importance avec tous les jeunes moniteurs et sauveteurs du camp lorsqu’ils arrivent à bord.

“C’est leur chance d’avoir un premier emploi et ils ont un impact majeur sur la vie d’un enfant dont ils ne se rendent probablement pas compte”, a-t-elle déclaré.

Grands projets sous sa direction

Alors qu’elle aimait être la surintendante des loisirs, Lambillotte a dit qu’elle aimait aussi coordonner la vision du district du parc en tant que directrice générale.

“Vous recueillez des informations auprès de la communauté par le biais d’enquêtes communautaires et du conseil d’administration du district du parc et d’autres voies de communication pour un plan stratégique visant à guider l’avenir du district”, a déclaré Lambillotte.

Elle a dirigé plusieurs projets et offres, mais celui qu’elle a dirigé et qui, selon elle, a eu le plus d’impact sur la communauté a collaboré avec le district 304 de Genève sur un programme avant et après l’école.

“Maintenant, nous fournissons des soins avant et après l’école à plus de 400 élèves par an qui n’avaient pas cette opportunité avant mon arrivée ici”, a déclaré Lambillotte. “C’est ma plus grande réussite. Cela n’a pas seulement eu un impact sur les loisirs pour les gens, cela a eu un impact sur de nombreux aspects de la vie.

C’était sa réponse aux ménages actifs biparentaux qui n’étaient plus l’exception.

“Surtout en tant que parent qui travaille avec deux enfants avant et après l’école”, a déclaré Lambillotte à propos de sa propre situation. « Je suis très fier d’apporter cela à Genève. Cela a eu l’impact le plus profond sur la communauté.

Aire de jeux naturelle de Hawks Hollow

Elle a dirigé la création de Hawks Hollow Nature Playground à Peck Farm Park, le premier en Illinois pour une aire de jeux naturelle.

Il comprend des stations d’apprentissage interactives axées sur les plantes et la faune locales, ainsi qu’une pataugeoire, des filets d’escalade et un ruisseau à gué.

Hawks Hollow a été nommé installation exceptionnelle de l’Illinois Park and Recreation Association en 2014.

“Maintenant, il y en a un (un terrain de jeu naturel) dans presque toutes les communautés”, a déclaré Lambillotte. «C’était un effort de collaboration, l’obtention d’une subvention de l’État et de la Fondation du quartier du parc de Genève. C’était une belle première pour moi. »

De même, Lambillotte a dirigé les jardins communautaires en collaboration avec la ville de Genève et le district de la réserve forestière du comté de Kane.

Les jardins communautaires de Prairie Green comprennent 131 parcelles de jardin que le public peut louer et utiliser pour cultiver ses propres produits.

Un autre de ses grands projets a été la création de Playhouse 38, un programme de théâtre local.

“Nous n’avions pas de programme de théâtre avant mon arrivée ici et c’est un ajout bienvenu à nos offres récréatives”, a déclaré Lambillotte.

Nicole Vickers prend la tête

Lambillotte a déclaré qu’elle était confiante de transmettre le rôle de leadership à Vickers.

Sheavoun Lambillotte (à gauche) et Nicole Vickers (à droite), directrice générale du district de Geneva Park, deviendront directrice générale le 1er janvier 2023. Lambillotte prend sa retraite le 31 décembre après 23 ans au sein du district, 10 ans comme surintendant des loisirs, 13 ans comme directeur directeur. Vickers a été surintendant des loisirs pour le district. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Et elle devrait savoir. Lambillotte a embauché Vickers il y a 18 ans et l’a encadrée.

“Je suis convaincu qu’elle peut continuer car le conseil a confiance en ses capacités à apprendre et à évoluer dans ce poste”, a déclaré Lambillotte. “Je suis très heureux de passer le relais à quelqu’un qui a une riche histoire avec notre district et une passion pour les loisirs.”

Vickers a déclaré qu’elle attend avec impatience son nouveau poste.

“Je suis vraiment ravi de prendre les devants, de superviser le personnel et de superviser différents projets”, a déclaré Vickers. “Je suis vraiment ravi de continuer sur la voie de l’excellence qui a déjà été mise en place par les prédécesseurs.”

Son premier grand projet sera la rénovation du parc communautaire de Mill Creek, qui comprend le remplacement de l’équipement de terrain de jeu vieillissant.

“Je travaille actuellement sur une subvention pour cela”, a déclaré Vickers. “Il comprendra une aire de jeux universelle conçue avec des améliorations pour aider les personnes de toutes capacités à utiliser l’aire de jeux.”

L’agrandissement comprendra une aire de pickleball, un jeu populaire qui combine des éléments de tennis, de badminton et de ping-pong.

Quant à Lambillotte, elle n’a pas vraiment de plan pour la prochaine phase de sa vie.

“Je me tiens devant une toile vierge avec une boisson fruitée à la main”, a déclaré Lambillotte. « Charlie (son mari) et moi allons faire quelques explorations et quand ce sera fait, je m’installerai et réfléchirai à ce que je pourrais vouloir faire ensuite. Je n’ai pas de plans solides pour travailler après ma retraite, mais je prévois d’explorer mes options. »

Et tandis qu’elle emballe la dernière de ses boîtes, le départ est certes doux-amer.

Lambillotte a déclaré qu’elle ne pouvait pas penser à une meilleure communauté pour vivre sa carrière qu’à Genève.

“Les gens du quartier du parc ont été incroyables”, a déclaré Lambillotte. “Ils sont profondément engagés et ils aiment la communauté.”