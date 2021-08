Le directeur des National Institutes of Health approuve les clients – et éventuellement les dépliants

Le directeur des National Institutes of Health, le Dr Francis Collins, a encouragé les entreprises à exiger que leurs clients soient vaccinés contre Covid-19 pour «protéger les non vaccinés».

Interrogé par Jake Tapper de CNN s’il pense que davantage d’entreprises devraient proposer des mandats de vaccination pour les employés et les clients, Collins a confirmé qu’il soutenait la preuve de la stratégie de vaccination pour « encourager les gens réticents » être moins résistant.

« En tant que personne de santé publique qui veut voir cette pandémie se terminer, oui », a dit Collins. « Je pense que tout ce que nous pouvons faire pour encourager les personnes réticentes à se faire vacciner parce qu’elles voudront participer à ces événements publics, c’est une bonne chose. »

Collins a qualifié les mandats de vaccins pour les employés, ainsi que le mandat récemment annoncé de Joe Biden pour les employés fédéraux, de pas dans la bonne direction.

« Je pense que toutes ces mesures vont dans la bonne direction », il a dit. « C’est peut-être ce qu’il faudra pour certains de ceux qui ont encore un peu hésité à dire ‘D’accord, il est temps.’ Les données soutiendront cette décision. Ils font le bon choix pour leur propre sécurité, mais il faut parfois un coup de pouce. »

Le directeur du NIH a ajouté qu’un « un cas pourrait être fait » pour les compagnies aériennes exigeant une preuve de vaccination sur les flyers, notant qu’elle servira encore d’autre « incentive » pour que les gens obtiennent le jab.





Certaines petites entreprises ont commencé à exiger une preuve de vaccination des clients, tandis que les grandes entreprises ont proposé des mandats pour des employés tels que Walmart et Disney, qui ont tous deux récemment annoncé des exigences pour les employés à la lumière des cas croissants dans le pays et des inquiétudes concernant la variante delta.

Beaucoup se sont encore opposés à l’obligation de vaccins, arguant que cela viole les droits civils des personnes, mais des experts libéraux notables ont appelé à de nouvelles mesures pour forcer les vaccinations au nom de la santé publique.

Don Lemon de CNN s’est retrouvé critiqué pour avoir appelé à davantage « des règles » garder « absurde, » les personnes non vaccinées hors des commerces et des espaces publics.

« Cela n’a rien à voir avec la liberté. Cela n’a rien à voir avec la liberté. Vous n’avez pas la liberté et la liberté de mettre d’autres personnes en danger », il a dit.

Les responsables de la santé ont également constaté un recul pour la mise à jour récente des directives sur les masques pour le public. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sont passés de permettre brièvement aux personnes entièrement vaccinées d’arrêter de se masquer à encourager même les personnes inoculées à porter des masques à l’intérieur et dans les zones fortement infectées.

Collins et d’autres responsables de la santé ont défendu ce que beaucoup ont décrit comme une volte-face qui nuit à la confiance du public en mettant simplement à jour les directives officielles sur la base de nouvelles données qui ont montré que les personnes vaccinées sont désormais aussi sensibles à la maladie que les non vaccinées.

«Je suis en quelque sorte un peu irrité par les gens qui appellent cela une volte-face ou un changement de position. Vous devriez changer de position lorsque vous avez de nouvelles données », Collins a déclaré, citant la variante delta et sa nature hautement transmissible comme raison de la mise à jour de la recommandation.

