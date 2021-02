Un deuxième acteur a accusé le cinéaste à succès Joss Whedon d’avoir maltraité ses acteurs sur le plateau. Charisma Carpenter, qui a travaillé avec Whedon dans les années 1990, a exprimé son soutien à Ray Fisher de Justice League.

Carpenter, qui a joué Cordelia Chase dans les émissions de télévision à succès Buffy contre les vampires et Angel, a publié mercredi une longue dénonciation sur Twitter, décrivant comment Whedon «A abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises» pendant le temps où elle travaillait avec lui – la faisant honte pendant qu’elle était enceinte, se moquant de ses croyances religieuses, jouant les acteurs les uns contre les autres, et même déclenchant un «Condition physique chronique» cela l’afflige encore.

« Joss a une histoire d’être cruel avec désinvolture, » Carpenter a écrit dans son message, ajoutant que «Il a créé des environnements de travail hostiles et toxiques depuis le début de sa carrière.» Ça a pris «Des années de thérapie et un réveil du mouvement Time’s Up» pour que Carpenter s’exprime, dit-elle, exprimant l’espoir que sa voix pourrait aider ceux qui avaient souffert aux mains de Whedon – à savoir Fisher.

Carpenter a tagué son message avec #IStandWithRayFisher, exprimant son soutien à l’acteur qui affirmait qu’il n’avait eu d’autre choix que de démissionner de l’émission Flash de Warner Brothers après que le producteur de DC Films, Walter Hamada, ait refusé de donner suite à ses préoccupations concernant Whedon et d’autres. producteurs avec lesquels il a travaillé sur Justice League. Fisher a détaillé ses propres griefs contre Whedon dans un message Twitter le mois dernier.

Lisez s’il vous plaît. A> E pic.twitter.com/y51qzMp7bg – Ray Fisher (@ ray8fisher) 13 janvier 2021

Les problèmes de l’acteur avec Whedon remontent au moins à juillet, lorsque l’acteur a critiqué le comportement du réalisateur comme « Grossier, abusif, non professionnel et totalement inacceptable » ajoutant que les producteurs Geoff Johns et Jon Berg « activée » son comportement atroce, qui comprenait «Racisme flagrant». Warner Media a ouvert une enquête sur les allégations le mois suivant, mais cela s’est rapidement détérioré et Fisher a finalement quitté la série The Flash plutôt que de participer à une production impliquant le président de DC Films, Walter Hamada. Hamada, a déclaré Fisher, avait refusé d’envoyer les plaintes de Fisher concernant Whedon, Berg et Johns « Via les canaux appropriés » où ils auraient pu être traités.

Fisher s’est retiré de la production, insistant sur le fait qu’il mettait fin à sa carrière dans la franchise alors que Cyborg était un bon prix à payer «Aider à sensibiliser et à responsabiliser les actions de Walter Hamada.»

Amber Benson, la collègue de Carpenter sur le tournage de Buffy, a également exprimé son soutien à ses collègues acteurs dans un tweet mercredi, affirmant que «Il y a eu beaucoup de dégâts [by Whedon] pendant cette période et beaucoup d’entre nous le traitons encore plus de vingt ans plus tard. »

Buffy était un environnement toxique et ça commence par le haut. @AllCharisma dit la vérité et je la soutiens à 100%. Il y a eu beaucoup de dégâts pendant cette période et beaucoup d’entre nous les traitent encore plus de vingt ans plus tard. #IStandWithRayFisher #IStandWithCharismaCarpenter https://t.co/WJAmDGm76C – Amber Benson (@amber_benson) 10 février 2021

Joss Whedon n’a pas commenté les dernières allégations au moment de la publication de cet article.

