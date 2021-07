Le directeur général de Cuba pour les affaires américaines s’est demandé si une «intervention humanitaire» serait de mise après avoir révélé que 20% des nouvelles infections à Covid-19 aux États-Unis venaient désormais de Floride.

Vendredi, le coordinateur du coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zients, a révélé que « 1 sur 5 de tous les cas » de Covid-19 aux États-Unis – soit environ 20 % – ont été enregistrés « en Floride seulement » et que de nombreux cas étaient « concentré dans les communautés où les taux de vaccination sont plus faibles ».

La Floride est actuellement le troisième État le plus touché par Covid-19 avec près de 2,5 millions de cas confirmés – derrière seulement la Californie et le Texas.

Carlos F. de Cossio, directeur général de Cuba pour les affaires américaines, a répondu samedi à la nouvelle en se demandant si un « intervention humanitaire » en Floride serait « en ordre. »





La réponse de Cossio a reçu près de 6 000 likes sur Twitter et le soutien de certains Américains, qui ont profité de l’occasion pour se moquer des Floridiens qui ont appelé à une intervention américaine contre les autorités cubaines à la suite d’une manifestation antigouvernementale.

« S’il vous plaît, sauvez-nous. Le peuple américain aspire à la liberté », a commenté un utilisateur de médias sociaux, tandis qu’une femme de New York a écrit, « Nous accueillons des parachutistes cubains sur nos côtes, le peuple américain aspire à la liberté !

« Si le gouvernement américain voyait ce qu’il faisait au peuple américain, il lancerait une invasion des États-Unis pour le sauver du gouvernement américain », une autre personne plaisanté, tandis qu’un socialiste texan demandé Cuba à « retirez le dictateur de santis ».

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis est devenu célèbre aux États-Unis pour avoir assoupli au strict minimum les restrictions de son État sur les coronavirus. En septembre 2020, DeSantis a révoqué les restrictions de distanciation sociale pour les bars et les restaurants, tandis qu’en avril, il a officiellement interdit les passeports vaccinaux par le biais d’un décret exécutif qui interdit aux entreprises d’exiger une preuve de vaccination contre le Covid-19.

En mai, DeSantis est allé plus loin et a annoncé son intention de gracier tous ceux qui en Floride avaient été accusés d’avoir enfreint les restrictions de Covid-19 sur les masques faciaux et la distanciation sociale.

Plus de 38 000 personnes sont mortes de Covid-19 en Floride depuis le début de la pandémie, tandis que les États-Unis dans leur ensemble ont enregistré plus de 600 000 décès – le plus élevé au monde. Cuba, quant à lui, a enregistré 1 843 décès.





