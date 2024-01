Le directeur de Vogue s’excuse au milieu de la querelle entre Nicki Minaj et Megan Thee Stallion

Célébrités



Le directeur du divertissement de Vogue, Sergio Kletnoy, s’excuse pour les commentaires qu’il a faits lors du Instagram Live de Nicki Minaj alors que la querelle entre Minaj et Megan Thee Stallion fait rage.

Getty Images pour E11EVEN

“Je suis un grand mélomane et je soutiens de nombreux artistes (en particulier les artistes féminines)”, Kletnoy a écrit samedi sur les réseaux sociaux. “Tous ceux qui me connaissent savent que j’aime Nicki, Megan et tant d’autres musiciens.”

“J’ai rejoint un livestream d’un de mes artistes préférés et j’étais ravi d’entendre une nouvelle chanson d’elle”, a poursuivi Kletnoy. “J’ai fait des commentaires qui ont malheureusement été mal interprétés.”

“Je n’ai jamais eu l’intention de me moquer ou d’insulter qui que ce soit et j’ai toujours été fan des deux femmes”, a-t-il conclu. “Mes excuses si mes commentaires ont offensé ou blessé quelqu’un.”

Le Post a contacté les représentants de Vogue pour obtenir leurs commentaires.

Minaj, 41 ans, a lancé des bombes sur Megan après la sortie la semaine dernière de son nouveau morceau « Hiss ». Evan Agostini/Invision/AP

Kletnoy, qui est responsable de la réservation des célébrités pour les interviews et les séances photo, a participé au livestream de Minaj vendredi avec plusieurs émojis de pied et a écrit : “Pas un ‘fragment de pied’ mdr, même pas un pied entier ?”

Au cours de la diffusion en direct, Minaj a qualifié Megan de « b-h de fragment de balle ».

Le rappeur de 28 ans, de son vrai nom Megan Pete, a été touché au pied par le rappeur Tory Lanez en 2020.

Megan a reçu une balle dans le pied par le rappeur Tory Lanez en 2020. sergiokletnoy/Instagram

Minaj, 41 ans, a lancé des bombes sur Megan après la sortie la semaine dernière de son nouveau morceau « Hiss ».

La chanson contient les paroles : « Ces putes ne sont pas en colère contre Megan / Ces putes en colère contre la loi de Megan », faisant référence à la loi américaine exigeant que les forces de l’ordre rendent publiques les informations sur délinquants sexuels enregistrés.

Plusieurs fans de Minaj pensent que les paroles critiquent son mari, Kenneth Petty, 45 ans, un délinquant sexuel enregistré reconnu coupable de tentative de viol au premier degré sur une jeune fille de 16 ans en 1995.

D’autres supposent que les paroles s’adressent au frère aîné de Minaj, Jelani Maraj, qui a été condamné en 2020 pour agression sexuelle prédatrice.

Lorsqu’on lui a demandé Vendredi sur « The Breakfast Club » Si la chanson parle d’une personne en particulier, Megan a déclaré: “Un chien frappé va crier.”

“Quiconque le ressent, le ressent”, a-t-elle ajouté.

Les paroles ont alimenté la querelle de longue date entre Minaj et Megan, qui ont travaillé ensemble sur la chanson de 2019 « Hot Girl Summer ».

Minaj et Megan ont travaillé ensemble sur la chanson 2019 « Hot Girl Summer ». Instagram

En 2022, Minaj a revendiqué dans son émission « Queen Radio » que quelqu’un lui a suggéré d’avorter pour pouvoir boire une boisson alcoolisée. Megan a nié que ce soit elle.

Minaj a donné naissance à un fils en 2020.

Dans le morceau de Minaj de 2023 « Red Ruby Da Sleeze », elle semble faire référence à Stallion lorsqu’elle rappe : « 700 sur ces chevaux quand nous nous préparons à partir / Mais je ne baise pas avec les chevaux depuis Christopher Reeve. »











