Le directeur de Terminator dit « Je vous ai prévenu » — RT Games & Culture

Le réalisateur canadien James Cameron a déclaré que son blockbuster de science-fiction de 1984 « The Terminator » aurait dû servir d’avertissement sur les dangers de l’IA, et que le « militarisation » de la technologie émergente pourrait avoir des conséquences désastreuses.

S’adressant à CTV News pour une interview mardi, on a demandé au réalisateur primé s’il pensait que l’intelligence artificielle pourrait un jour apporter « l’extinction de l’humanité » une crainte soulevée même par certains leaders de l’industrie.

« Je partage absolument leur inquiétude. Je vous ai prévenus en 1984 et vous n’avez pas écouté. a-t-il dit, faisant référence à son film « The Terminator », qui tourne autour d’un assassin cybernétique créé par un supercalculateur intelligent connu sous le nom de Skynet.















Cameron a poursuivi en avertissant que « la militarisation de l’IA est le plus grand danger », ajouter « Je pense que nous allons entrer dans l’équivalent d’une course aux armements nucléaires avec l’IA. Et si nous ne le construisons pas, les autres gars vont certainement le construire, et alors ça va s’aggraver.

Dans le cas où l’intelligence artificielle est déployée sur le champ de bataille, les ordinateurs peuvent se déplacer si rapidement que « les humains ne peuvent plus intercéder », a déclaré le directeur, affirmant qu’une telle technologie ne laisserait pas de temps pour des pourparlers de paix ou un armistice.

«Lorsque vous avez affaire à un potentiel d’escalade vers une guerre nucléaire, la désescalade est le nom du jeu. Avoir cette pause, ce temps mort – mais le feront-ils ? Les IA ne le feront pas », Cameron a continué.

Le célèbre cinéaste a émis des avertissements similaires dans le passé, affirmant que même si AI « peut être assez génial, » ça pourrait aussi « être littéralement la fin du monde. » Il est même allé jusqu’à dire que « une IA aurait pu conquérir le monde et déjà le manipuler mais nous ne savons tout simplement pas, » spéculant que les ordinateurs sensibles « aurait un contrôle total sur tous les médias et tout. »















Bien que la technologie n’ait pas encore atteint la domination mondiale, certains experts de premier plan ont également sonné l’alarme à propos de l’intelligence artificielle. Plus tôt cette année, des géants de l’IA, dont OpenAI et DeepMind de Google, se sont joints à des universitaires, des législateurs et des entrepreneurs pour publier une déclaration appelant à atténuer « le risque d’extinction de l’IA », dire que ça devrait être « une priorité mondiale aux côtés d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et la guerre nucléaire. »

Une lettre ouverte similaire publiée en mars dernier appelait à une pause de six mois dans la formation de puissants systèmes d’IA, affirmant qu’ils « ne devrait être développé que lorsque nous sommes convaincus que leurs effets seront positifs et que leurs risques seront gérables. » Signée par plus de 1 000 experts et dirigeants – dont Elon Musk et le co-fondateur d’Apple Steve Wozniak – la déclaration avertissait que l’IA pourrait poser « Des risques profonds pour la société et l’humanité. »