Le directeur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah partage un poste avec Shailesh Lodha; les fans de Top TRP gagnent le spectacle font un vœu spécial

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a connu beaucoup de changements ces derniers mois. La Asit Kumar Modi-l’émission de télévision produite gagne les cœurs depuis des années maintenant. Mais au cours des deux dernières années, le spectacle a connu beaucoup de changements. Les stars de la télévision populaires de l’émission sont parties et les fans étaient assez découragés. Le dernier nom est Shailesh Lodha qui a joué le rôle de Taarak Mehta dans la serie. Les fans de Shailesh ont été choqués et dans le déni après avoir entendu parler de sa démission. Et maintenant, plusieurs semaines plus tard, le réalisateur Malav Rajda a partagé un selfie avec l’acteur. Les fans ont fait une demande spéciale au réalisateur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Lisez tout a propos de ça ici:

Le réalisateur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah pose avec Shailesh Lodha

Il y a quelques heures, Malav Rajda, directeur de TMKOC a partagé un selfie en ligne. On y voit Shailesh Lodha enlacé par ses amis, Jatin Bajaj, et Krunal Khakhkhar qui est le producteur exécutif et superviseur créatif de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Ils sont tous souriants pour la caméra lorsque le réalisateur a cliqué sur un selfie. Malav Rajda a révélé qu’il avait le plus harcelé Shailesh Lodha sur les plateaux de l’émission télévisée populaire en disant: “Mehta Saab ko chod ke sabka emballe.” Il a également partagé des émoticônes riantes à ses côtés.

Découvrez la photo du réalisateur de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah avec Shailesh Lodha ici:

Les fans font une demande pour Shailesh Lodha

Après avoir vu la photo de l’ancien Taarak Mehta avec Malav Rajda, les fans n’ont pas pu contenir leurs émotions. Ils ont fait une demande spéciale au directeur pour le ramener à nouveau à Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Découvrez les commentaires ici :

Pourquoi Shailesh Lodha a-t-il quitté Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ?

Cela a été largement discuté dans la section Entertainment News. Il a été rapporté que les jours de Shailesh dans un mois n’étaient pas pleinement utilisés et qu’il voulait travailler sur plus de projets et s’explorer en tant qu’artiste. Cependant, le contrat d’exclusivité ne lui permettait pas de le faire. D’un autre côté, Asit Kumarr Modi, le producteur a révélé que si les gens avaient l’impression d’en avoir fait assez et voulaient passer à autre chose, il ne pouvait rien faire. Mais le spectacle doit continuer et après un certain temps, Sachin Shroff, qui a été vu pour la dernière fois dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, a été choisi comme Taarak Mehta face à Sunayana Fozdar dans le spectacle.