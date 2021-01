Dernières nouvelles sur les effets de l’épidémie de coronavirus sur le sport dans le monde:

___

Le directeur de course de la Coupe du monde masculine ratera la plus grande course de ski après avoir été testé positif au COVID-19.

La Fédération internationale de ski déclare que Markus Waldner s’auto-isole avant les courses du Hahnenkamm ce week-end à Kitzbhel, en Autriche.

La FIS affirme que Waldner a été testé positif alors qu’il supervisait les courses de slalom à Flachau, en Autriche.

Le calendrier de Kitzbhels a changé après une épidémie de cas de virus dans le site pour hommes emblématique de la Suisse, Wengen, la semaine dernière. Kitzbhel accueillera désormais une descente supplémentaire vendredi pour remplacer la course principale des Wengens.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports