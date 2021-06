Le directeur de Shake Shack accusé d’avoir empoisonné des shakes poursuit des agents du NYPD

En juin dernier, le directeur d’un Shake Shack a été accusé d’avoir empoisonné trois agents du service de police de la ville de New York après s’être plaints de ne pas se sentir bien après avoir bu des milkshakes dans son magasin.

Cependant, une enquête du NYPD a révélé qu’aucun employé de Shake Shack n’avait commis « aucune criminalité ». Maintenant, le directeur de l’époque, Marcus Gilliam, poursuit les membres du NYPD, la ville de New York, ainsi que les syndicats qui représentent la police et les détectives, selon NBC News.

Dans le procès déposé lundi, Gilliam affirme que l’incident du 15 juin 2020 a nui à sa réputation et qu’il a subi « des dommages émotionnels et psychologiques ». Gilliam demande des dommages et intérêts pour diffamation et privation présumées.

Les trois agents s’étaient rendus au Lower Manhattan Shake Shack pour acheter des milk-shakes à la fraise, à la vanille et aux cerises. La poursuite affirme que les officiers ont commandé leurs shakes via les applications mobiles et que les boissons les attendaient avant leur arrivée.

Le cas d’origine :Le NYPD dit « pas de criminalité » après que des officiers soient tombés malades après avoir bu des milkshakes

« Puisque les commandes ont été passées à l’aide d’une application mobile, et non en personne, M. Gilliam et les autres employés de Shake Shack ne pouvaient pas savoir que des policiers avaient passé la commande », a déclaré le procès.

Les officiers ont dit que la boisson n’avait pas bon goût, les ont jetés à la poubelle et ont dit à Gilliam. Il s’est ensuite excusé et a offert aux agents des bons pour de la nourriture et des milkshakes gratuits. Les officiers ont accepté et sont partis.

Mais ils ont rapporté plus tard à leur sergent que Gilliam avait mis une « substance toxique » qu’ils croyaient être dans de l’eau de Javel dans leurs shakes. Les heures suivantes ont conduit la police à déclarer le magasin une scène de crime et à arrêter Gilliam et ses collègues, selon la poursuite.

« Nous sommes aussi humains » :Un homme fait face à une accusation de crime de haine après l’attaque d’une femme asiatique dans le quartier chinois de New York

Gilliam a déclaré avoir passé plus de trois heures au poste de police. L’enquête a finalement innocenté Gilliam de tout acte répréhensible, et le procès a déclaré que les images de sécurité du restaurant montraient également que personne n’avait altéré les boissons.

Cependant, plusieurs syndicats et organisations de police ont rapidement annoncé l’année dernière que les policiers avaient été empoisonnés. Un lieutenant du NYPD a envoyé un courrier électronique à la Police Benevolent Association et à la Detectives’ Endowment Association, affirmant que les agents étaient tombés malades à cause des milkshakes.

La PBA a écrit que les boissons des agents avaient été intentionnellement enrichies d’une « substance toxique, que l’on pense être de l’eau de Javel ou un agent de nettoyage similaire ». Alors que le syndicat des détectives du NYPD a publié un message similaire sur Twitter.

« Ce soir, trois de nos collègues policiers ont été intentionnellement empoisonnés par un ou plusieurs travailleurs du Shake Shack », a écrit le syndicat des détectives dans un message sur Twitter. « Heureusement, ils n’ont pas été gravement blessés. »

Shake Shack s’est exprimé à l’époque, tweetant qu’ils étaient « horrifiés » par les informations.

À la suite de l’attention du public, la poursuite indique que les gens se présenteraient au restaurant pour narguer Gilliam. On ne sait pas si Gilliam est toujours employé par Shake Shack.

« Les accusés Lynch, PBA et DEA ont été grossièrement irresponsables dans la diffusion des tweets car il n’y avait aucune preuve que le plaignant ou ses employés aient empoisonné les officiers », a déclaré le procès.

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter : @itsgabbymiranda