SS Rajamouli, réalisateur des plus grands blockbusters indiens Baahubali et RRR, dit qu’il travaille sur son prochain film qui serait un “film d’aventure globe-trotter – plus grand et meilleur” que ses œuvres précédentes.

S’exprimant lors d’une interaction au Festival international du film de Toronto (TIFF) en cours, Rajamouli, connu pour son penchant pour l’utilisation d’effets visuels dans ses films, a déclaré que sa technique visait non seulement à améliorer le drame, mais également l’impact émotionnel lors de moments cruciaux. dans un film.

Il a déclaré qu’au fil du temps, il avait commencé à utiliser des effets visuels dans ses films pour renforcer l’impact émotionnel de certains moments sur le public. Puis “j’ai commencé à repousser les limites et petit à petit j’ai pris le truc”.

Parlant de la façon dont son Baahubali est devenu le plus gros blockbuster de l’Inde, Rajamouli a déclaré qu’il avait pris le risque de repousser les limites et que cela avait fonctionné.

“L’Inde a une grande histoire de narration et les Indiens ont un penchant pour tout raconter sous forme d’histoires. Même nos philosophies les plus profondes sont racontées dans des histoires. Nos plus grandes épopées sont le Ramayana et le Mahabharta et j’ai grandi en les regardant. En fait, l’industrie cinématographique Telugu fait plus de films sur le Ramayana et le Mahabharata que toute autre industrie cinématographique indienne et je l’ai aimé depuis mon enfance parce que ces (épopées) ont tellement de drame et d’action.

Rajamouli a déclaré qu’il était parti de l’idée que s’il pouvait prendre les mêmes histoires (pas telles qu’elles sont) avec autant de drame et d’action, et les traduire à l’écran, alors l’industrie cinématographique Telugu pourrait aller au-delà de ses frontières régionales.

C’est ainsi, a-t-il ajouté, que l’industrie cinématographique télougou s’est développée au-delà de l’Andhra, du Telangana et de l’Inde et est devenue mondiale.

Lorsqu’on lui a demandé où il avait choisi son goût pour l’action, le réalisateur Telugu a déclaré: “J’avais un penchant pour l’action depuis mon enfance. Lorsque j’ai commencé à regarder des films d’action, de nombreux moments m’ont marqué. Lorsque j’ai analysé pourquoi ces moments particuliers m’ont marqué, j’ai trouvé que c’était leur impact émotionnel.”

Il a désigné Mel Gibson comme sa principale influence. “Mel Gibson repousse les limites en matière d’action. La façon dont il le fait est liée à une forte pulsion émotionnelle.”

Dans son contexte, il a expliqué pourquoi il utilise de longues séquences d’action dans ses films. “C’est laborieux mais beau en même temps. Je vois le moment le plus héroïque… une fois que j’ai bien compris, il (l’action) sera suivi dans le reste du film.”

Rajamouli a déclaré qu’étant issu d’une famille de films, il était évident qu’il se retrouverait dans le secteur du divertissement.