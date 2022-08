Le directeur de Raees de SRK, Rahul Dholakia, s’ouvre sur l’état terne de Bollywood et conseille “d’arrêter d’être arrogant”

La course à sec à Bollywood est inquiétante et le commerce est affecté par d’énormes ratés consécutifs au box-office. De Heropanti 2, Samrat Prithiviraj, aux récents échecs Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan, l’industrie cinématographique hindi est à la traîne. Rahul Dholakia, le réalisateur de films comme Raees et Parzania de SRK s’est ouvert sur la phase ennuyeuse, et il a largué des bombes de vérité à ce sujet.

Rahul a fait part de son inquiétude et de ses contributions sur l’état actuel de Bollywood à Twitter et a écrit des conseils que les fabricants, les producteurs et les acteurs devraient suivre. Il a écrit : “Mes 2 centimes sur ce que notre fraternité doit faire : 1. Faire de meilleurs films. 2. Réduire le COP (coût de production). 3. Réduire considérablement le prix des billets. 4. Ne pas diffuser de films sur OTT pendant 3 mois. . 5. Arrêtez d’être arrogant. Soyez inclusif. Peut-être que cela vous aidera ?”

Plusieurs de ses partisans et d’autres internautes l’ont applaudi pour sa franchise et sa franchise sur la question. Quelques internautes ont noté que Rahul avait ouvertement révélé que les gens de l’industrie cinématographique étaient arrogants et qu’il était grand temps qu’ils se réveillent. Récemment, même Gippy Grewal a parlé de la phase de ralentissement de Bollywood.

En s’adressant à DNA, Gippy a déclaré qu’à Bollywood, les entreprises causent des dommages involontaires à la réalisation de films. Il croit qu’en faisant des films, les gens ici appliquent leur cerveau plutôt que leur cœur. “Lorsque je travaille à Bombay, j’avais généralement cette dispute avec les gens d’affaires ici. Ils proposent des statistiques, des budgets et des calculs. Mais la créativité ne peut pas être contrôlée par ces mesures. Je crois que le cinéma vient du cœur , et ici, les gens font des films à partir de leur cerveau. Vous pouvez rédiger un scénario, mais pas des calculs. Ils formulent d’abord leurs hypothèses. “Le film doit avoir une ouverture XYZ, “il doit collecter 100 crores”, “vous devez faire le film avec ce budget. Mais que se passe-t-il si la vision du réalisateur est au-delà de ses normes ? Ils ne créent pas de films, ils complètent un projet. Cet intérêt, cette soif de dire quelque chose de nouveau, quelque chose d’unique n’est pas là en eux. Je pense que c’est là que réside le problème. ”