Le directeur de Louisiane s’excuse d’avoir puni un étudiant qui dansait hors campus

Un directeur d’école publique de Louisiane s’est excusé et a demandé un congé pour avoir puni une élève et remis en question ses croyances religieuses après avoir vu une vidéo d’elle dansant lors d’une fête hors campus.

Un étudiant de Louisiane puni par son école pour avoir dansé lors d’une soirée privée En savoir plus

Le président du gouvernement étudiant et candidat à une bourse, âgé de 17 ans, a été filmé en train de danser lors d’une fête hors campus après les festivités de retour du 30 septembre à l’école secondaire Walker. Un DJ embauché a pris la vidéo et l’a publiée sur les réseaux sociaux. Trois jours plus tard, Jason St Pierre, directeur du lycée public près de Baton Rouge, la capitale de l’État, a déclaré à l’étudiante qu’elle serait démis de ses fonctions au sein de l’association du gouvernement étudiant et qu’il ne la recommanderait plus pour des bourses universitaires.

Lors d’une réunion dans son bureau avec le directeur adjoint, St Pierre a dit à l’élève qu’elle ne « vivait pas à la manière du Seigneur », a déclaré sa mère, selon l’avocat. Il a imprimé des versets bibliques avec des sections surlignées et « a demandé qui étaient ses amis et s’ils suivaient le Seigneur », a rapporté le média.

Dans un communiqué publié dimanche sur la page Facebook du district des écoles publiques de la paroisse de Livingston, Saint-Pierre a fait marche arrière. Citant l’attention publique considérable que l’épisode avait reçue et le temps supplémentaire accordé pour réfléchir à sa décision, le directeur s’est excusé auprès de la famille de l’élève et a annulé ses plans disciplinaires précédents. Il a également abordé son invocation de la religion.

Autoriser le contenu Facebook ? Cet article inclut du contenu fourni par Facebook. Nous demandons votre autorisation avant de charger quoi que ce soit, car ils peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour consulter ce contenu, cliquez sur « Autoriser et continuer ». Autoriser et continuer

« Finalement, lors de ma conversation avec [the student] concernant la soirée dansante, le sujet des croyances religieuses a été abordé par [the student] et moi-même », a écrit St Pierre. « Bien que cette conversation ait été conçue avec les meilleures intentions, je comprends qu’il n’est pas de ma responsabilité de déterminer quelles peuvent être les croyances religieuses des étudiants ou des autres – cela devrait être la responsabilité de chaque individu. »

L’étudiante et sa mère ont déclaré que c’était St Pierre qui avait élevé la religion, pas elle. La mère et la fille ont également déclaré que la date limite pour sa demande de bourse était le 3 octobre et se sont demandé si St Pierre aurait pu rétablir sa bourse plus tôt, a rapporté l’Advocate.

Dans un communiqué lundi, les responsables du district ont déclaré que St Pierre avait demandé à prendre un congé pour le reste de l’année scolaire.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Notre briefing du matin aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »us-morning-newsletter », »successDescription »: »Notre briefing matinal aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » config= »{« renderingTarget » : »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

«Le directeur de l’école secondaire Walker, Jason St Pierre, a demandé à prendre un congé pour le reste de l’année scolaire 2023 à 2024», a déclaré le surintendant de l’école publique de la paroisse de Livingston, Joe Murphy. « Le bureau de district attend ses documents pour traiter sa demande. »