Le directeur de l’Opéra de Philadelphie devrait prendre sa retraite au printemps prochain, la prochaine production reportée

David Devan prendra sa retraite au printemps prochain à la tête de l’Opéra de Philadelphie après 13 ans en tant que directeur général et a reporté l’une des productions de cette saison pour équilibrer le budget de la compagnie.

De plus, le directeur musical Corrado Rovaris a obtenu une prolongation de contrat de trois ans jusqu’en 2026-27.

L’opéra de Philadelphie a fait ces annonces mardi avant sa soirée d’ouverture 2023-24 le 21 septembre, la première mondiale retardée par la pandémie de « 10 jours dans une maison de fous » de Rene Orth.

Devan, qui a eu 60 ans en janvier, travaille dans l’entreprise depuis 2006 et la dirige depuis 2011. Son contrat expire le 31 mai et il a ressenti « le besoin de permettre à la nouvelle direction de trouver les réponses ».

« Un groupe de personnes de 60 ou 70 ans qui envisagent l’avenir n’est probablement pas la façon la plus solide de le faire en tant que leader », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

« The Anonymous Lover », une œuvre de 1780 de Joseph Bologne qui serait le premier compositeur classique noir, a été reportée à 2024-25, ce qui a permis d’économiser 750 000 $. Il devait s’agir d’une production semi-scénique à l’Académie de musique les 2 et 4 février.

Cette décision permettra d’économiser 750 000 $ parmi 2 millions de dollars de compressions budgétaires qui comprenaient une réduction de 16 % du personnel. Le budget 2023-2024 sera de 11,3 millions de dollars, contre 11,9 millions de dollars la saison dernière, lorsque les ventes de billets ont totalisé 1,57 million de dollars.

Les seules représentations à l’Académie de musique cette saison seront quatre représentations de « Simon Boccanegra » de Verdi du 22 septembre au 1er octobre et quatre représentations de « Madama Butterfly » de Puccini du 26 avril au 5 mai. prévu pour les 2 et 4 février.

« Je pense que la chose la plus difficile pour tout le monde sur le terrain est que la fatigue de la gestion via COVID est toujours présente. Et puis vous y associez toutes les choses prédictives que vous utilisiez auparavant ne fonctionnent pas », a déclaré Devan. « Ce que nous avons vu, c’est que les gens qui venaient acheter beaucoup n’achètent plus autant. Ils sont plus sélectifs. Nous voyons des personnes âgées se retirer complètement et nous avons également vu une vague de nouveaux clients . »

Les habitudes des nouveaux clients sont différentes.

« Ce nouveau public ne va pas se comporter comme leurs parents. Ils ne vont pas devenir abonnés », a déclaré Devan. « Nous devons donc déterminer quel est le système pour faire face à ce changement de clientèle. »

« 10 Days » aura cinq représentations jusqu’au 30 septembre au Wilma Theatre de 296 places lors de l’ouverture du festival O23 de la compagnie. « Unholy Wars », avec de la musique de Haendel, Monteverdi et Mary Kouyoumdjian, a quatre représentations au Suzanne Roberts Theatre d’une capacité de 365 places du 23 septembre au 23 octobre. 1. Il y a aussi cinq récitals de septembre au Curtis Institute of Music et à l’Academy of Vocal Arts.

Rovaris, 58 ans, est directeur musical depuis 2005.