Le directeur de Licking Heights remporte le prix exceptionnel d’un employé d’une école publique décerné par un groupe d’État

Le directeur des services aux élèves des écoles locales de Licking Heights, Mitch Tom, au centre, a été honoré en tant qu’employé scolaire exemplaire par l’Association des commissions scolaires de l’Ohio le 18 septembre. Sur la photo avec lui, de gauche à droite, Anna Davies, spécialiste des communications ; Michelle Tom, enseignante en maternelle ; Tracy Russ, vice-présidente du conseil scolaire ; Kevin S. Miller, surintendant.

Mitch Tom, directeur des services aux élèves de Licking Heights, a été nommé lauréat du prix 2024 d’employé scolaire exemplaire par l’Ohio School Boards Association.

Le Prix des employés scolaires exemplaires est un prix annuel décerné par l’OSBA et récompense les employés qui jouent un rôle essentiel dans le succès d’un district et qui s’engagent à améliorer la vie des étudiants, des familles, des membres du personnel et de la communauté environnante.

« M. Tom est un résolveur de problèmes engagé. Il s’attaque à la racine des problèmes qui affectent les élèves et leurs familles et atténue les inégalités qui empêchent les élèves d’atteindre le plus haut niveau », a déclaré Kevin S. Miller, surintendant des écoles locales de Licking Heights. « Il travaille avec des étudiants et des familles vulnérables et à risque et croit fermement en la dignité de chaque individu. »

Tom a été reconnu lors de la conférence d’automne de la région centrale de l’OSBA le 18 septembre au Tolles Career Center. Dans sa nomination, ses collègues ont particulièrement souligné son travail pour ouvrir le Licking Memorial Health Center à Licking Heights, un point de service de type Minute Clinic ouvert à la communauté à Licking Heights High School. Le leadership de Tom dans le programme d’apprentissage de l’anglais du district a également été reconnu.

Maintenant dans sa 17e année à Licking Heights, Tom a commencé sa carrière dans l’éducation en travaillant avec des étudiants ayant des besoins spéciaux et des handicaps multiples. En tant que directeur des services aux élèves, il gère les soutiens globaux aux étudiants et aux familles et supervise tous les départements relatifs à ces services.

Tom travaille principalement avec des données démographiques du district comme les étudiants sans abri, les étudiants en famille d’accueil, les nouveaux Américains, les étudiants vivant dans la pauvreté, les étudiants souffrant de troubles mentaux et émotionnels et les étudiants subissant un traumatisme important dans leur vie familiale.

« Ceux qui travaillent avec M. Tom savent qu’il croit sincèrement en l’équité, fournissant à chaque élève, quelle que soit son origine, les ressources dont il a besoin pour une éducation productive et une qualité de vie élevée », a déclaré Miller. « M. Tom démontre ce que signifie travailler dur pour le plus grand bien d’une organisation – et pour les autres.

Informations soumises par les écoles locales de Licking Heights.

Cet article a été initialement publié sur Newark Advocate : Le directeur de Licking Heights remporte le prix d’employé exceptionnel de l’école