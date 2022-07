Le directeur de l’exploitation affirme que la technologie est une solution aux problèmes de manque de personnel pour les restaurants de la Colombie-Britannique

Alors que les restaurants et les hôtels de l’industrie des services de la Colombie-Britannique ont du mal à embaucher, Graham Campbell, responsable de la technologie chez Givex, a déclaré que la technologie peut aider les entreprises à garder leurs portes ouvertes.

Pour le quatrième mois record de faible taux de chômage consécutif, le taux de chômage national du Canada a chuté à 4,9 % en juin, le taux de la Colombie-Britannique étant inférieur à la moyenne nationale.

Près de deux entreprises de restauration et d’hôtellerie sur trois s’attendent à ce qu’une pénurie de travailleurs cause des problèmes au cours des trois prochains mois, a appris Statistique Canada dans un sondage le mois dernier.

“Il est difficile de trouver du personnel, et cela suscite l’intérêt de trouver des moyens créatifs de combler cette lacune dans la mesure du possible, ou d’utiliser la technologie de manière à réduire le nombre de membres du personnel nécessaires”, a déclaré Campbell à Black Press Media dans un appel de Toronto.

Campbell est le chef de l’exploitation de Givex et travaille dans l’industrie du commerce électronique, des points de vente et des paiements depuis 15 ans.

Givex est une entreprise qui vend des technologies de transaction et de vente aux entreprises. Selon Givex, ses produits sont présents dans plus de 100 000 sites commerciaux dans 100 pays différents.

La plupart des restaurants se sont tournés vers la livraison et les plats à emporter après 2020, mais certains restaurants à petite échelle peuvent éviter les applications de livraison tierces car cela ajoute des dépenses, a-t-il déclaré. Les applications de livraison de frais plafonnés par la province telles que SkipTheDishes peuvent facturer les restaurants à 15% d’une commande totale, avec un plafond supplémentaire de 5% sur les autres frais.

Les restaurants qui utilisent déjà des applications de livraison tierces peuvent acheter des systèmes qui saisissent automatiquement les commandes de livraison sans qu’un membre du personnel ait besoin de saisir la commande une deuxième fois, ce qui permet d’économiser de l’argent et du temps, a déclaré Campbell.

La mise à niveau de la technologie peut également créer une option permettant aux clients de commander et de payer en ligne, ce qui allégera la charge de travail du personnel en magasin, a-t-il déclaré.

Campbell a également déclaré que la technologie devenait plus abordable pour les petites entreprises, car il y avait plus d’options sur le marché. Les petits restaurants peuvent opter pour une technologie qui ajoute une option de commande en ligne, mais n’ont pas besoin d’acheter une technologie plus coûteuse comme les systèmes de point de vente de niveau entreprise qui suivent les commandes entre les franchises, a-t-il déclaré.

Les systèmes de point de vente qui suivent les tendances et les commandes aux heures de pointe peuvent aider les restaurants à éviter de gaspiller de la nourriture. Campbell a également déclaré que ces informations sont utiles pour prendre des décisions concernant la dotation en personnel.

«Ils peuvent planifier davantage afin que vous ne dérangez pas le personnel en les faisant venir et en les renvoyant à la maison plus tôt, ou en sur-effectif qui coûte de l’argent.

« La vue d’ensemble est d’avoir cette vision complète qui leur permet de fonctionner efficacement, ce qui leur permet ensuite d’avoir le personnel dont ils ont besoin. Je ne pense plus qu’il s’agisse de réduire le personnel dans cette industrie, je pense qu’il s’agit plutôt d’être efficace et d’offrir un excellent service client.

Auparavant, les gens craignaient de perdre leur emploi à cause de l’automatisation, mais aujourd’hui, cette technologie aide le personnel à répondre à la demande, a-t-il conclu.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

marché du travailTechnologie