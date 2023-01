Le directeur de l’équipe Williams, James Vowles, nie que Mercedes contrôle l’équipe de F1 rivale

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Williams a nommé l’ancien directeur de la stratégie de Mercedes, James Vowles, comme nouveau directeur de l’équipe avant la saison 2023 de F1

Le nouveau directeur de l’équipe Williams, James Vowles, insiste sur le fait que l’équipe ne deviendra pas une “mini-Mercedes” après son départ des Silver Arrows.

Williams a annoncé vendredi que Vowles prendrait la relève en tant que directeur de l’équipe le 20 février avant la nouvelle saison, mettant fin à sa course de 13 ans avec Mercedes.

Vowles, qui quitte son poste de directeur de la stratégie, fournit un lien supplémentaire entre les deux équipes, qui sont déjà liées par Mercedes qui a fourni des moteurs à Williams depuis 2014.

Pendant ce temps, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, est un ancien propriétaire et directeur de l’équipe britannique, et le pilote Silver Arrows, George Russell, a passé trois ans chez Williams avant de s’associer à Hamilton pour la première fois la saison dernière.

“Je ne considérerais pas cela comme une mini-Mercedes”, a déclaré Vowles vendredi. “Williams est une équipe incroyablement indépendante à part entière, qui a formé sa propre histoire, son propre héritage.

Vowles était chez Mercedes depuis la création de l’équipe en 2010

“Williams est une organisation entièrement indépendante, et de plus, c’est une organisation dont mon succès dépend et dépend de mon bon travail là-bas, et qui doit être indépendant de Mercedes.

“Cela ne veut pas dire que Mercedes et nous-mêmes n’aurons pas de collaboration sous une forme ou une autre, il y avait une collaboration avant mon arrivée, mais je dois faire ce qui est le mieux pour Williams à partir de maintenant.”

Wolff, qui a rejoint Vowles chez Mercedes et a mené l’équipe à une série de huit titres constructeurs successifs qui s’est terminé l’année dernière, est catégorique sur le fait que son ancien collègue ne lui fera aucune faveur.

“Une chose que nous avons tous en commun, c’est que nous sommes dans cette position pour défendre notre point de vue et nos équipes, pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prospérer”, a déclaré Wolff.

“Si jamais je devais m’impliquer avec James et lui demander de devenir une mini-Mercedes, il me dirait de me perdre.

“Il y avait toujours la spéculation que Williams, à cause du moteur Mercedes, était un subordonné mais rien de tout cela n’était évidemment vrai et nous ne sommes jamais intervenus dans une sorte de situation de pilote.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a rejeté les suggestions selon lesquelles il aurait une influence sur Williams

“Nous avons toujours compris l’autorité de la direction de l’équipe à sa manière et c’est pourquoi James va faire ce qui est bon pour l’équipe. Il va faire ce qui va être bon pour James afin de faire avancer cela.

“Il va être jugé sur le succès de l’équipe et si Mercedes est utile, il en parlera, et s’il sent qu’il a besoin d’un poste différent, alors il défendra ce poste.”

Vowles : pas d’agents doubles en F1

Vowles a fait référence à une réunion passée avec le Secret Intelligence Service du Royaume-Uni pour expliquer qu’à partir de vendredi, il n’aura à cœur que les intérêts de sa nouvelle équipe.

Il a déclaré: “Une analogie intéressante que j’apporte à la fête est que j’ai rencontré le MI6 il y a environ 10 ans, et nous avons décrit toutes les techniques que nous utilisons en Formule 1, et beaucoup d’entre elles reflètent, mais celle qui ne reflète pas est celui-ci, le concept d’agents doubles.

Vowles (à gauche) a aidé Lewis Hamilton à remporter six titres de pilotes avec Mercedes

“La seconde, tout à l’heure fondamentalement, que vous mettez une chemise Williams nette, c’est là que vous êtes, c’est là que se trouve votre loyauté, et c’est de là que viendront mon succès et le succès de l’équipe.

“Il n’y a pas de mini-Mercedes ou d’équipe B, ni aucune de ces notions. Il s’agit de moi debout sur mes deux jambes et de réussir avec une organisation autour de moi.”

Le joueur de 43 ans cherche à redresser une équipe qui a terminé dernière lors de quatre des cinq dernières saisons de F1.

Il a remplacé Jost Capito, qui a quitté son double poste de directeur général et de directeur d’équipe en décembre après deux ans à la barre. Vowles a confirmé que Williams ne nommerait pas de nouveau PDG.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ce qui, selon lui, n’allait pas chez Williams et comment il espère y remédier, Vowles a pointé du doigt les propriétaires Dorilton Capital, qui ont acheté l’équipe en 2020.

“Il est difficile de répondre à ce qui ne va pas, simplement parce que je n’ai pas mis les pieds à l’intérieur et que mes contacts ont été assez limités”, a déclaré Vowles.

Logan Sargeant a terminé cinquième de la dernière course de F2 de 2022 pour obtenir sa super licence, s'assurant qu'il pilotera pour Williams en F1 la saison prochaine

“Ce qui ne va certainement pas, c’est que lorsque vous souffrez et que vous avez été puni et poussé vers le bas en tant qu’organisation parce que vous souffrez, cela ne s’améliore pas d’année en année à moins que vous ne changiez ce qui se passe , un changement de culture, de méthodes et de systèmes.

“Je soupçonne que c’était en grande partie dû au fait que… si nous revenons quelques années en arrière, nous n’avions pas la force de Dorilton. Dorilton veut vraiment et investira le montant correct pour en faire une équipe performante, et je ne le fais pas. pense qu’il est juste de dire que c’était le cas il y a quelques années, et leur impact prendra un certain temps pour se faire sentir correctement.”

Wolff : Pas de vide à combler chez Mercedes

Mercedes cherche à riposter en 2023 après une campagne extrêmement décevante en 2022 qui les a vus échouer à se battre pour les titres, mais Wolff est convaincu que l’équipe est prête à gérer le départ de Vowles.

Wolff a expliqué pourquoi il n’avait pas l’intention de nommer un remplaçant direct à la position finale de Vowles.

“Il n’y a pas de vide, car depuis de nombreuses années, nous discutons de la planification de la relève dans ce domaine”, a-t-il déclaré.

S'exprimant dans la revue de saison de Sky F1, l'expert Karun Chandhok a déclaré que de toutes les équipes l'année prochaine, la voiture de Mercedes sera la plus différente lors des tests de pré-saison.

“Nous avons été très dépendants de la visibilité de James, et nous avons mis l’accent il y a quelques années sur la façon dont cela continuerait s’il décidait un jour de faire autre chose, que ce soit au sein de Mercedes ou à l’extérieur. James était très bon pour mettre cela en place. en haut.

“Nous avons une équipe de stratèges extrêmement talentueux. Nous avons neuf personnes, certaines très expérimentées, qui ne sont pas toujours en première ligne, et d’autres qui ont évolué au sein de l’organisation.

“Ils ont piloté l’avion seuls au cours des six derniers mois, et avant cela déjà sous la supervision de James. Je me sens donc très à l’aise dans la structure à l’avenir. Et ce n’est pas que soudainement une grande faiblesse a été créée.”