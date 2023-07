Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, explique le licenciement d’AlphaTauri de Nyck de Vries et le retour de Daniel Ricciardo

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ted Kravitz dit que Daniel Ricciardo pourrait défier Sergio Perez pour sa place chez Red Bull la saison prochaine s’il parvient à empêcher Alpha Tauri de terminer dernier du championnat des constructeurs

Christian Horner a expliqué les raisons du retour de Daniel Ricciardo en F1 à la place de Nyck de Vries chez AlphaTauri.

La nouvelle a éclaté deux jours après le Grand Prix de Grande-Bretagne que Ricciardo ferait un retour surprise à la mi-saison après avoir été absent des 10 premières courses de la saison 2023 après avoir perdu son siège chez McLaren.

L’Australien était au milieu d’un test de pneus à Silverstone lorsque De Vries a appris qu’il ne conduirait pas pour AlphaTauri à partir du Grand Prix de Hongrie de ce week-end – en direct sur Sky Sports F1avec couverture Sky F1 Junior sur Vitrine du ciel et Mélange de sports aériens.

« Nyck est un pilote très compétent, un champion de Formule E, un champion de Formule 2, il a évidemment beaucoup d’expérience, ce n’est pas un jeune pilote en tant que tel du point de vue de l’âge », a déclaré Horner sur le podcast F1 Nation. « Et je ne voyais tout simplement pas comment cela s’intégrait au programme junior. C’était presque un palliatif.

« Tout s’est passé un peu plus vite que prévu, sachant que nous n’avions pas terminé le test. Helmut [Marko] a parlé avec Nyck et c’est lui qui l’avait manifestement recruté. C’est lui qui a parlé avec Nyck du tour 11 du test, je pense. »

Nyck de Vries n’a disputé que 10 courses à AlphaTauri avant d’être abandonné

Il a ajouté: « Cela devenait évidemment une situation difficile pour Nyck de Vries », a expliqué Horner. « Mais on attendait beaucoup de lui car, même s’il n’a pas d’expérience en Formule 1, c’est évidemment un pilote très expérimenté.

« Je pense qu’il y avait un sentiment général que Nyck n’atteignait pas tout à fait la marque. Et puis la question était, quelles sont les options si nous devions changer les choses ?

« Et du point de vue de Red Bull Racing, l’option la plus intéressante pour moi était de voir comment Daniel se comportait. C’est donc la décision qui a été prise. Tout s’est passé assez rapidement et le voici pour le Grand Prix de Hongrie. »

Ricciardo regarde le siège Red Bull 2025

Le consensus est que si Ricciardo surpasse Yuki Tsunoda à AlphaTauri dans la seconde moitié de la saison, il mettra la pression sur Sergio Perez pour un siège Red Bull.

Perez a eu du mal récemment, ratant la Q3 lors des cinq dernières épreuves et ne prenant qu’un seul podium au cours de la même période. Pendant ce temps, son coéquipier Max Verstappen est sur une séquence de six victoires en course.

Horner a confirmé que Perez est sous contrat pour l’année prochaine et le plan est de conserver le Mexicain aux côtés de Verstappen chez Red Bull.

Sergio Perez s’entretient avec Helmut Marko alors que les questions continuent sur l’avenir du Mexicain chez Red Bull

« Pour le moment, il y a quelque chose en place [for Ricciardo] jusqu’à la fin de la saison. Il n’y a pas de pensées ou d’attentes au-delà de cela. Nos pilotes seront à nouveau Max et Checo l’année prochaine », a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull.

« Mais c’est toujours bien d’avoir du talent en réserve. Daniel considère AlphaTauri comme un lanceur pour ce siège Red Bull 2025. C’est son but et son objectif. En allant chez AlphaTauri, il voit cela comme sa meilleure voie pour 2025. »

Concernant l’état d’esprit de Ricciardo avant le Grand Prix de Hongrie, Horner a ajouté : « Tout d’abord, il devait être clair s’il voulait le faire ? Monter dans un AlphaTauri est très différent de conduire une voiture Red Bull. Cela aura certainement ses défis .

Craig Slater a plus d'informations sur le retour de Daniel Ricciardo sur un siège de course F1, alors qu'il remplace Nyck De Vries pour Alpha Tauri pour le reste de la saison

La chose dont nous devons être sûrs : était-il prêt à relever le défi de mettre au rebut pour sortir de la Q1 ? Il semblait plus qu’heureux de revenir dans cette situation pour revenir sur la grille et redevenir pilote de Formule 1.

« Ce dont vous devez vous souvenir, c’est que Daniel a conduit pour nous pendant cinq ans et a remporté sept courses au cours de cette période – des performances incroyables. Il a passé trois ans à piloter aux côtés de Max et les marges entre eux à ce stade étaient plutôt bonnes. »

« Il a pris la décision de quitter l’équipe et d’explorer d’autres options qui ne fonctionnaient pas pour lui. Mais le talent sous-jacent était là. Red Bull avait la réputation d’être dur avec ses pilotes, mais chaque pilote a besoin d’un scénario différent, que ce soit un bras autour de l’épaule ou une approche différente. Nous adoptons exactement la même approche avec Sergio – en le soutenant également dans ses moments difficiles.

« L’équipe junior, les attentes sont élevées, mais Daniel n’est pas un pilote junior. Il a déjà fait ses preuves depuis le temps qu’il a passé avec nous. Il s’agissait donc d’essayer de retrouver la forme dont nous savons qu’il est capable. »

Calendrier en direct du GP de Hongrie de Sky Sports F1

jeudi 20 juillet

14h : Conférence de presse des pilotes

vendredi 21 juillet

8h55 : Entraînement F3

10h : Entraînement F2

12h00 : Premier entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 12h30)

14h : Qualifications F3

14h45 : Qualifications F2

15h40 : 2e entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 16h00)

17h15 : Le Salon de la F1

samedi 22 juillet

8h45 : Sprint F3

11h15 : Troisième entraînement du GP de Hongrie (la session commence à 11h30)

13h10 : Sprint F2

14h15 : Préparation des qualifications du GP de Hongrie (Vitrine du ciel)

15h : QUALIFICATIONS GP DE HONGRIE (Sky Showcase)

17h : Carnet de qualification de Ted

dimanche 23 juillet

7h20 : course de fond F3

9h00 : F2 Feature Race

11h : Porsche Supercup

12h30 : Grand Prix dimanche – Préparation du GP de Hongrie

13h30 : F1 Juniors : Grand Prix de Hongrie (Sky Sports Mix et Sky Showcase)

14h : Le GRAND PRIX DE HONGRIE

16h : Checkered Flag : réaction du GP de Grande-Bretagne

17h : Carnet de notes de Ted

Le retour de Daniel Ricciardo et la première diffusion de F1 Juniors font la une du Grand Prix de Hongrie ! Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports F1 du 21 au 23 juillet. Obtenez Sky Sports