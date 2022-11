Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, s’est “relâché” sur l’avenir au milieu des spéculations sur le limogeage

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Malgré les spéculations sur son travail, le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, reste concentré sur le développement d’une bonne voiture pour la saison prochaine.

Malgré les spéculations sur son travail, le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, reste concentré sur le développement d’une bonne voiture pour la saison prochaine.

Mattia Binotto insiste sur le fait qu’il est “détendu” quant à son avenir avec Ferrari malgré les spéculations selon lesquelles il devrait être remplacé en tant que directeur de l’équipe.

Ferrari a fait un excellent début de saison 2022 puisque Charles Leclerc a remporté deux des trois premières courses, mais leurs espoirs de mettre fin aux longues attentes pour les titres des pilotes et des constructeurs se sont estompés alors que Max Verstappen et Red Bull ont finalement dominé.

L’incapacité de l’équipe italienne à maximiser les résultats dans une voiture rapide et très compétitive pendant une grande partie de la saison, avec des problèmes de fiabilité et de mauvaises décisions stratégiques, a accru la pression sur Binotto pendant la seconde moitié de la campagne.

Avant le Grand Prix d’Abou Dhabi qui se terminera la saison, Ferrari a démenti les informations selon lesquelles le président John Elkann aurait décidé de limoger Binotto et de le remplacer par le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, le qualifiant de “totalement sans fondement”.

Interrogé sur la façon dont les rapports l’avaient fait ressentir, Binotto a déclaré: “Évidemment, ce n’est pas à moi de décider, mais je suis plutôt détendu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jetez un œil aux plus grandes erreurs stratégiques de Ferrari de la saison 2022 de F1 Jetez un œil aux plus grandes erreurs stratégiques de Ferrari de la saison 2022 de F1

“La raison pour laquelle je suis détendu, c’est que j’ai toujours des discussions ouvertes, franches et constructives avec mes patrons, avec mon président, non seulement sur le court terme mais sur le moyen et le long terme.

“Plus que ça, si je regarde en arrière la saison, oui, nous avons eu quelques hauts et des bas et aujourd’hui nous ne sommes pas la voiture la plus rapide en piste, mais nous avons atteint notre objectif principal d’être de retour et compétitifs dans la nouvelle ère de la 2022 voitures.”

Ferrari est entrée dans la campagne 2022 après avoir échoué à remporter une course au cours des deux années précédentes et semble s’être brillamment adaptée aux nouvelles règles de conception du sport alors que Leclerc s’est battu en duel avec Verstappen au début de la saison.

Cependant, bien qu’elle soit restée très forte en qualifications, Ferrari a été surclassée à plusieurs reprises par Red Bull le jour de la course, les erreurs d’équipe et de pilote jouant un rôle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du Grand Prix d’Abu Dhabi depuis le circuit de Yas Marina Faits saillants du Grand Prix d’Abu Dhabi depuis le circuit de Yas Marina

Des bévues stratégiques ont laissé Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz frustrés à plusieurs reprises, tandis que des problèmes de fiabilité ont forcé les deux pilotes à subir plusieurs pénalités sur la grille pour avoir remplacé des pièces de moteur.

“Je pense que cela a été une saison fantastique, d’une manière générale”, a déclaré Binotto. “Nous étions de retour compétitifs, ce qui était notre objectif principal pour cette saison. Nous avions une voiture fantastique en début de saison. Je pense que personne ne s’attendait à ce que Ferrari soit aussi forte.”

“Cela prouve que l’équipe a très bien travaillé dans les moments difficiles. Après 2020 et 2021, nous sommes restés unis. Je pense que c’est une équipe qui a non seulement bien travaillé mais qui s’est avérée capable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Karun Chandhok rend son verdict sur les conséquences du refus de Max Verstappen de laisser passer Sergio Perez à Sao Paulo et sur la situation actuelle entourant le poste de directeur de l’équipe chez Ferrari Karun Chandhok rend son verdict sur les conséquences du refus de Max Verstappen de laisser passer Sergio Perez à Sao Paulo et sur la situation actuelle entourant le poste de directeur de l’équipe chez Ferrari

“Oui, il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire progresser, des faiblesses ont été montrées. Mais je suis à peu près sûr que comme nous l’avons fait par le passé, nous allons les revoir et essayer d’y remédier.” L’équipe de retour à l’usine est entièrement concentré sur la tentative de s’améliorer pour 2023.”

Leclerc a brillamment piloté sur le circuit de Yas Marina pour conserver sa deuxième place du jour et du championnat des pilotes, tandis que le résultat a également aidé Ferrari à sceller la deuxième place devant Mercedes au classement des constructeurs.

“Je pense que cette saison a été exceptionnelle en termes de pole position et de qualifications, mais pas aussi bonne en termes de rythme de course”, a ajouté Binotto.

“Nous savons que nous devons d’une manière ou d’une autre améliorer le rythme de la course, car la stratégie – ou tout ce qui l’entoure – est beaucoup plus facile si vous avez une voiture solide dans la course elle-même.

“Je suis détendu, mais plus que ça, je suis vraiment concentré sur ce que nous devons faire, et concentré avec l’équipe.”