Le directeur de l’équipe Ferrari Mattia Binotto et Carlos Sainz déplorent le désordre du Grand Prix des Pays-Bas

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, et l’un de ses pilotes, Carlos Sainz, ont convenu que leur désastreux Grand Prix des Pays-Bas dimanche était “un gâchis”.

Dans une course chaotique et mouvementée, ponctuée d’arrêts, Red Bull est sorti triomphant alors que Max Verstappen a remporté sa quatrième victoire consécutive devant George Russell de Mercedes et Charles Leclerc de Ferrari.

La course de Ferrari a été remplie d’une série d’erreurs et de malheurs, notamment des arrêts aux stands ratés, des sorties dangereuses dans la voie des stands et des stratégies erratiques.

Un mauvais premier arrêt au stand a laissé Sainz debout pendant 12 secondes alors que son équipage cherchait un pneu arrière gauche.

“Oh mon Dieu!” s’écria Sainz.

Non seulement son équipage avait égaré un pneu, mais il avait également laissé un pistolet à roue au sol devant Sergio Perez de Red Bull.

“Un gâchis”, a déclaré Binotto. « Ce qui s’est passé : un gâchis. Un appel très, très tardif. La mécanique n’était pas prête. Nous y reviendrons à la fin de cette course.

«Nous avons fait l’appel au dernier virage, à la banque. Pas assez de temps, mais nous reverrons à la fin.

Les drames de Sainz n’étaient pas terminés. Il a ensuite été relâché de manière dangereuse de son stand sur le chemin de l’Alpine de Fernando Alonso, une erreur qui lui a coûté une pénalité de cinq secondes et l’a fait passer de la cinquième à la huitième place dans le résultat de la course.

Leclerc a récupéré un podium après que Mercedes ait laissé le septuple champion Lewis Hamilton vulnérable sur des pneus froids et usés dans les derniers tours, permettant au pilote monégasque de passer.

Une enquête menée par les commissaires sportifs sur l’incident de Perez-Sainz n’a abouti à aucune autre action contre l’équipe italienne.

Sainz a déclaré que toute sanction pour sa libération dangereuse aurait été “une blague”.

“Nous avons rencontré toutes sortes de problèmes pendant la course et nous devons analyser pourquoi car cela nous a coûté beaucoup de points”, a-t-il ajouté.

Il a dit qu’il avait l’impression d’avoir freiné pour éviter de heurter un mécanicien McLaren.

« C’est ce qui en a fait une version dangereuse. J’avais essayé de sauver la vie de quelqu’un, pas de générer une situation dangereuse.

Leclerc était content d’être de retour sur le podium, mais a admis que les perspectives d’avenir de Ferrari n’étaient pas bonnes alors que la Formule 1 se dirigeait vers le circuit de Ferrari, Monza, pour le Grand Prix d’Italie le 11 septembre.

“Red Bull est la voiture la plus rapide en ce moment, surtout en rythme de course et Mercedes semble avoir également gagné un peu de performance en rythme de course », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous sommes déçus en tant qu’équipe. Et Monza… Ce n’est pas notre meilleur circuit… malheureusement. J’ai hâte d’y être, mais ce sera plus difficile. »

