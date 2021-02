Le directeur de l’école « WAKANDA FOREVER » de New York, qui a exigé des salutations de solidarité, prend la tête du plus grand système scolaire américain

Une administratrice d’une école de la ville de New York a été promue chancelière malgré les allégations récentes de surintendants licenciés selon lesquelles elle aurait tenté de les forcer à faire des salutations «Wakanda Forever» au «pouvoir noir».

Meisha Ross Porter a été nommée à la tête du plus grand système scolaire public américain, devenant ainsi la première femme noire de ce rôle, après que Richard Carranza a annoncé sa démission de son poste de chancelier du ministère de l’Éducation de New York (DOE) vendredi. Porter commencera ses nouvelles fonctions le 15 mars, marquant sa deuxième promotion en moins de deux ans.

J’ai dédié ma vie à @NYCschools, et ne peut imaginer un plus grand honneur que l’opportunité de diriger en tant que chancelier. @NYCmayor de Blasio et le chancelier Carranza ont jeté des bases incroyables. Je suis prêt à prendre le relais et à mener nos écoles à un rétablissement complet. – Meisha Porter (@MeishaPorter) 26 février 2021

La dernière promotion de Porter, au poste de surintendant exécutif du Bronx, aurait été célébrée lors d’un gala de 45 000 $ où elle portait un diadème et ses 400 invités, y compris des subalternes du DOE, devaient payer 111 $ l’assiette. Une nouvelle controverse impliquant Porter a fait surface plus tôt ce mois-ci, lorsque deux anciens surintendants ont allégué dans des poursuites contre le DOE qu’ils avaient été licenciés au moins en partie parce qu’ils avaient refusé de participer à « Wakanda Forever » salue – inspiré par le film « Panthère noire » – qu’elle dirigeait lors de réunions avec des collègues administrateurs.

Le salut, popularisé par le regretté acteur Chadwick Boseman, consiste à croiser les deux bras sur la poitrine avec les poings pointés vers le haut. C’est un symbole d’autonomisation des noirs et un geste de solidarité avec le mythique pays africain Wakanda, de « Panthère noire. »

Les anciens surintendants du Bronx, Rafaela Espinala et Karen Ames, ont allégué dans des poursuites distinctes – toutes deux déposées ce mois-ci et réclamant un total de 190 millions de dollars de dommages-intérêts – que les salutations obligatoires étaient problématiques en raison de leurs implications raciales en tant que symbole de « Black Power. » Espinala a déclaré que Porter parlait souvent de son père comme membre des Black Panthers, un groupe militant de défense des droits civiques.

Le DOE a nié avoir discriminé les employés et a déclaré que les gestes de Wakanda étaient un symbole « utilisé pour représenter le Bronx, » pas le pouvoir noir.

Carranza a été nommé défendeur dans les deux poursuites, et Ames a déclaré qu’il avait créé des divisions en fonction du sexe, de l’âge, de la race et de l’origine ethnique après avoir pris ses fonctions de chancelier en avril 2018 en vantant un «plateforme d’équité». Le DOE a déclaré qu’il avait choisi de démissionner de son propre chef.

Carranza a suscité la controverse, en grande partie pour son leadership pendant la pandémie de Covid-19. Il s’est également joint au maire Bill de Blasio pour mettre fin aux admissions fondées sur le mérite dans les écoles publiques d’élite de la ville pour aider « redistribuer la richesse » et favoriser une plus grande intégration.

« Nous avons stabilisé le système d’une manière que personne ne pensait possible », Carranza a déclaré vendredi en annonçant sa démission. « La lumière est au bout du tunnel. Et je ne peux penser à personne qui serait mieux à même de diriger ce travail et d’être le prochain chancelier de New York que Meisha Porter. »

