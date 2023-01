Le directeur de l’école du Pendjab offre des voyages en avion gratuits aux étudiants qui figurent sur la liste de mérite

Les réussites scolaires des élèves sont célébrées non seulement par les parents mais aussi par les enseignants, qui croient en leurs capacités à obtenir des rangs favorables. Un directeur ravi d’une école publique du district de Ferozepur, au Pendjab, s’est assuré qu’il exauçait les souhaits de ses élèves après qu’ils aient réalisé son rêve de figurer sur la liste de mérite des examens du conseil d’État. Le directeur Rakesh Sharma de l’école secondaire Shaheed Gurdas Ram Memorial Government Senior Secondary School (Girls) a honoré quatre de ces élèves en payant leurs frais de voyage en avion de sa propre poche.

Selon M. Sharma, les élèves des classes 10e et 12e n’ont pas figuré sur la liste de mérite des examens du Punjab Education Board au cours des 12 dernières années. Pour motiver les étudiants, il les a interrogés sur leurs souhaits qui seraient exaucés s’ils faisaient la coupe. « Les élèves souhaitaient ‘jahaaz da jhoota’ (voyage en avion) ​​et je leur ai dit que je m’engageais à réaliser leur souhait », a-t-il déclaré selon PTI. Le directeur a ajouté : « J’ai annoncé lors d’une réunion de prière que si un élève de 10e ou 12e classe obtenait des postes méritants dans examens du conseil, j’assurerai le voyage en avion pour n’importe quelle destination de leur choix dans le pays. » La plupart des élèves de l’école appartenaient à des familles pauvres et de la classe moyenne.

Finalement, deux élèves de la classe 10e et deux de la classe 12e ont obtenu des places au mérite lors des examens finaux et ont apporté des lauriers à leur école. Conformément à sa promesse, les étudiants se sont vu offrir un voyage en avion gratuit par M. Sharma qui a déclaré: «Deux étudiants de douzième classe, Bhajanpreet Kaur et Simranjeet Kaur, sont allés à Goa depuis Amritsar sur un vol en novembre de l’année dernière. Tous deux ont assisté à l’India International Innovation and Invention Expo (INEX-2022) à Goa. Alors que le père de Bhajanpreet est prêtre dans un gurdwara local, le père de Simranjeet est mécanicien de camions.

Deux autres étudiants se rendront à Delhi depuis Amritsar par avion la dernière semaine de janvier. “Ils visiteront le Rashtrapati Bhavan, le Fort Rouge et d’autres endroits de la capitale nationale”, a-t-il déclaré.

Prenant la motivation, M. Sharma a fait remarquer que 22 autres étudiants des classes 10e et 12e se sont maintenant inscrits pour les postes au mérite. Il s’est même assuré de rester attaché à sa promesse car “les étudiants ont maintenant corrélé la position au mérite avec les voyages en avion”.

