Le directeur de l’école de Mumbai lève Rs 40 Lakh pour payer les frais de 200 enfants pour soutenir leur éducation

À une époque où les étudiants du monde entier risquent de perdre leurs études en raison de la fermeture des écoles et de la perte d’emplois, un éducateur basé au Maharashtra a réussi à collecter Rs 40 lakh pour financer l’éducation de 200 enfants grâce à une collecte de fonds. Shirley Pillai, directrice du Powai English High School à Mumbai, a lancé une collecte de fonds pour aider les enfants qui n’avaient pas les moyens de payer l’éducation en raison du verrouillage de l’année dernière en mars. Aujourd’hui, sa collecte de fonds a réussi à récolter Rs 40 lakh.

Après le début de la pandémie, Pillai a déclaré que près de 50% des 2 200 étudiants qui étudiaient à l’école avaient cessé de payer les frais de scolarité. En contactant les familles des enfants, les autorités scolaires ont compris la situation financière désastreuse des familles de certains des enfants. S’adressant au Times of India, Pillai a déclaré que l’école accueillait les enfants de familles de toutes les couches sociales, y compris les enfants des paris quotidiens et les travailleurs migrants ou les personnes du secteur non organisé, dont beaucoup ont fait face à une grave crise depuis la pandémie de Covid-19.

Au début, l’école a décidé de faire face à la situation en réduisant de moitié les frais annuels des écoles – Rs 35 000 -. Lorsque cela ne semblait pas non plus possible pour un certain nombre d’étudiants, Pillai a déclaré qu’elle avait approché des entreprises et d’autres bienfaiteurs de sa région.

« L’inquiétude était que les étudiantes soient les premières à être obligées d’abandonner l’école », a déclaré Pillai à TOI dans une interview. Pillai a utilisé le pouvoir de sa propre influence ainsi que celui des personnes morales et des particuliers pour collecter suffisamment de fonds pour payer. les frais de scolarité pour pas moins de 200 étudiants de l’école au cours de l’année 2020-21. Maintenant, l’école essaie d’obtenir un deuxième tour de financement pour les étudiants pour l’année 2021-22, alors même que la deuxième vague de la pandémie continue de Maharashtra en état de confinement.

Pillai a déclaré qu’elle ne se reposerait pas tant qu’elle n’aura pas obtenu un financement pour les étudiants financièrement instables pour cette année universitaire également.

