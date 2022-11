Le directeur de l’école de Chicago limogé après qu’un élève ait porté un costume nazi présumé à Halloween

Un costume d’Halloween au Jones College Prep High School est devenu une cause de tollé. Un étudiant portait un uniforme de soldat allemand pour le défilé d’Halloween, qui a été interprété comme un ensemble de soldat nazi. Dans une vidéo, l’élève a été surpris en train de traverser la scène pendant le défilé d’Halloween de l’école. Un chœur de huées pouvait être entendu en arrière-plan. En raison de l’ensemble, d’autres élèves de l’école l’ont signalé à leur directeur, Joe Powers. Cependant, la réponse n’a pas été celle à laquelle ils s’attendaient.

Principal Powers a déclaré que l’étudiant n’était habillé qu’en soldat est-allemand de l’ère communiste. Selon NBC Chicago, lundi, le directeur dans sa note au personnel a écrit: «J’ai essayé d’expliquer le contexte et la période de l’uniforme aux étudiants qui m’ont parlé, mais apparemment l’étudiant qui portait l’uniforme a peut-être dit aux gens c’était des années 1940.

Cependant, sa position semblait avoir changé dans son e-mail aux parents jeudi. Powers a reconnu que la situation aurait dû être gérée différemment. Il a mentionné qu’au fur et à mesure que de plus amples informations étaient révélées, il réalisait l’impact que cela avait sur le personnel, les élèves et la communauté scolaire. Il a reconnu que l’incident aurait dû être traité avec plus de soin et communiqué plus clairement avec la communauté scolaire au sujet de l’incident. Il a ajouté : « Permettez-moi de dire clairement et clairement que ce qui s’est passé a causé du tort à beaucoup de nos étudiants et de notre personnel qui ont reconnu cela comme un acte d’antisémitisme. Permettez-moi également de dire clairement et clairement que l’intolérance, le sectarisme et les comportements fondés sur les préjugés n’ont pas leur place dans notre école. »

Alors que Powers avait récemment survécu à la tentative de le destituer de son poste, les écoles publiques de Chicago ont annoncé vendredi qu’il avait été démis de ses fonctions “principales, avec effet immédiat, en attendant les résultats”, a rapporté le Chicago Tribune. C’était le résultat de sa réaction à l’incident. Le Chicago Teachers Union a affirmé que ce n’était pas la première fois que les parents, les enseignants et le personnel de soutien s’inquiétaient de la culture de l’intolérance chez Jones. Cependant, leurs plaintes ont toujours été ignorées.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici