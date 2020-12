La directrice de Planned Parenthood en Pennsylvanie a démissionné après que des centaines de membres du personnel et de défenseurs ont appelé à sa démission pour des allégations de racisme, de transphobie et de mauvaise gestion.

Le Planned Parenthood Pennsylvania Advocates (PPPA) a publié cette semaine une lettre ouverte cinglante demandant à la directrice exécutive Emily Callen, 30 ans, de démissionner.

Callen, qui est blanche, est à la tête de la division Pennsylvanie de l’organisation de soins de santé pour femmes à Philadelphie depuis mars.

Elle a offert sa démission au conseil d’administration mardi soir, selon The Daily Beast.

Selon la lettre écrite par l’ensemble de son personnel, Callen pendant ses neuf mois de mandat avait été «financièrement irresponsable», avait utilisé un langage raciste, transphobe et classiste ainsi qu’un langage «qui perpétue la stigmatisation contre l’avortement».

Le Planned Parenthood Pennsylvania Advocates (PPPA) a publié cette semaine une lettre ouverte cinglante exigeant la directrice exécutive Emily Callen (photo) 30 ans, démissionner

Callen, qui est blanche, est à la tête de la division Pennsylvanie de l’organisation de soins de santé pour femmes à Philadelphie depuis mars.

« Beaucoup d’entre nous sont entrés dans cette organisation connaissant son histoire de suprématie blanche, croyant que nous pourrions nous mettre au travail et faire de PPPA l’organisation efficace, féministe et antiraciste que nous savons qu’elle a le potentiel d’être », indique la lettre.

« Cependant, en raison des actions de certains membres de notre équipe de direction, en particulier de notre directrice générale Emily Callen, nous n’avons pas été en mesure de réaliser cette mission et nous pensons que nous devons avertir les candidats potentiels du tort qu’elle a causé à notre personnel. »

Parmi leurs affirmations, Callen a utilisé des termes désobligeants tels que « illégaux » pour désigner les immigrants sans papiers et les employés « symbolisés » du BIPOC (noirs, autochtones, de couleur) en se référant à leur race « dans des situations où cela n’avait aucune incidence ».

La lettre a été écrite par l’ensemble du personnel de Callen et a été signée par plus de 900 membres d’autres groupes de défense.

Les écrivains ont en outre souligné son comportement présumé dans une série de puces qui comprenaient ses réponses contrastées à la mort de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsberg et George Floyd.

Emily Callen a eu une réponse rapide à la mort de la juge Ruth Bader Ginsberg, qui comprenait un e-mail à toute l’équipe et des appels à la collecte de fonds, ce qu’elle n’a fait ni pour George Floyd ni pour l’une des dizaines de victimes noires et brunes de la violence policière ou ICE », affirme la lettre.

« Tout en parlant du bout des lèvres des questions de justice raciale, Emily Callen a répété les stéréotypes racistes et a ignoré l’histoire raciste et suprémaciste blanche de la fondation de Planned Parenthood comme étant sans importance. »

La lettre souligne en outre des problèmes de gestion au sein de l’organisation, y compris des allégations selon lesquelles Callen, qui aurait un salaire de 110 000 $, a refusé de prendre une réduction de salaire temporaire pendant la pandémie et n’a pas respecté les vacances des employés.

Les allégations interviennent au milieu d’une «restructuration» au sein de l’organisation en raison de contraintes budgétaires qui impliqueraient la mise à pied de plusieurs postes, dont une jeune organisatrice noire, indique la lettre.

Cette décision rendrait également permanent le rôle temporaire de directeur de la communication, qui, selon le personnel, a attiré une «base de candidats plus aisée et blanche».

« Préserver cette position sur les emplois des personnes qui ont effectué un travail réel sur le terrain dans nos communautés est offensant et est un exemple frappant de la suprématie blanche sur le lieu de travail en dévalorisant le travail de notre équipe d’organisation », affirment les auteurs. .

DailyMail.com a contacté Callen pour un commentaire.

Après la démission de Callen, une déclaration des membres du personnel a déclaré: « Notre plus grande demande a été satisfaite! Ce combat n’est pas fini pour nous. Le personnel de PPPA s’est engagé à lutter contre la suprématie blanche sur notre lieu de travail.

Dayle Steinberg, le président du conseil d’administration de PPPA, a publié lundi une déclaration dans laquelle il s’engageait à procéder à un «examen approfondi» des allégations.

«Le PPPA n’est pas à l’abri du racisme systémique qui imprègne notre société. Nous nous engageons en faveur de l’équité raciale et d’un environnement inclusif pour tous ceux qui travaillent au nom de notre mission et prennent au sérieux les accusations de racisme et d’iniquité du personnel du PPPA. Le PPPA réaffirme son engagement à mettre fin aux préjugés implicites et au racisme structurel au sein de notre organisation à tous les niveaux », a-t-il déclaré.

«Dans le cadre de l’engagement de PPPA envers le travail de diversité, d’équité et d’inclusion, le conseil d’administration travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction pour lancer immédiatement un examen approfondi des questions soulevées dans la lettre ouverte du 25 novembre.

Mardi soir, plus de 900 membres d’organisations à but non lucratif affiliées et dirigeants communautaires ont signé la lettre de soutien.