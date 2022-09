Le directeur de l’AIEA met en garde contre un incident “catastrophique” à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia : “Nous jouons avec le feu”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a prononcé mardi un discours devant les Nations unies décrivant le rapport de son agence sur les dommages importants à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia depuis le début de l’invasion russe.

“Le premier pilier important de la sécurité qui existe dans toute installation nucléaire est de ne pas violer son intégrité physique”, a déclaré Grossi mardi. “Et malheureusement… c’est arrivé. C’est arrivé et cela continue d’arriver. L’attaque physique, consciemment ou non – les coups que cette installation a reçus et que j’ai pu personnellement voir et évaluer avec mes experts – est tout simplement inacceptable.”

Grossi a ajouté : “Nous jouons avec le feu et quelque chose de très, très catastrophique pourrait se produire.

Les remarques de Grossi surviennent le jour même où l’AIEA, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, a publié un rapport documentant les dommages à la centrale qui ont été infligés depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

“L’équipe a été témoin de près des bombardements à proximité du ZNPP, en particulier le 3 septembre, lorsque l’équipe a reçu l’ordre d’évacuer vers le rez-de-chaussée du bâtiment administratif”, a déclaré Grossi dans le rapport. “De plus, l’équipe a observé des dommages à différents endroits causés par des événements signalés, certains des dommages étant proches des bâtiments du réacteur.”

Le ZNPP a subi des dommages répétés causés par les bombardements qui ont touché les lignes électriques de la centrale la reliant au réseau électrique ukrainien, ainsi que l’affaiblissement de son intégrité structurelle.

Dans son rapport, Grossi a détaillé plusieurs événements qui ont « considérablement compromis » les « sept piliers » de la centrale – une norme sur laquelle l’AIEA fonde ses directives de sécurité – depuis que le ZNPP a été occupé pour la première fois début mars par les forces russes.

Le chef de l’AIEA a exposé une litanie de préoccupations concernant les dommages infligés au système électrique de la centrale, les dommages causés à la centrale d’alarme et les dommages infligés à un conteneur où se trouve le système de surveillance des rayonnements.

Le rapport de l’AIEA “a également noté avec inquiétude que le bombardement aurait pu avoir un impact sur les structures, les systèmes et les composants liés à la sécurité, et aurait pu causer des impacts importants sur la sécurité, des pertes de vies et des blessures au personnel”.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées de cibler la centrale nucléaire, bien que le rapport de l’AIEA n’ait pas précisé qui est responsable des attaques contre le ZNPP.

L’AIEA a également déclaré que le personnel n’avait pas un accès illimité à certaines parties de la centrale et devait obtenir l’autorisation des forces d’occupation russes pour atteindre les bassins de refroidissement où le combustible usé est conservé. Grossi a exprimé sa crainte que cela puisse entraver la réponse du personnel en cas d’urgence.

L’agence de surveillance atomique de l’ONU a exhorté la Russie et l’Ukraine à établir une “zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaires” afin d’atténuer les dommages supplémentaires.

“Nous pouvons nous mettre d’accord sur un mécanisme de protection très simple mais incroyablement nécessaire pour éviter ce qui se passe en ce moment même, à savoir le bombardement d’une centrale nucléaire”, a déclaré Mardi Grossi. “Saisissons cette opportunité si fondamentale pour la paix, pour la sécurité et pour protéger les populations d’Ukraine et d’ailleurs.”

