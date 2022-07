Le directeur de l’aéroport de Francfort dit que les voyages sont chaotiques en partie parce que tant de personnes voyagent avec des valises noires

Le directeur de l’aéroport de Francfort a déclaré que les valises noires omniprésentes contribuent au chaos des bagages.

Il conseille aux passagers d’utiliser des valises faciles à identifier.

Le secteur de l’aviation fait face à une saison de voyage estivale désordonnée avec le chaos dans toute l’industrie.

Le patron de l’aéroport de Francfort en Allemagne a imputé le chaos dans les aéroports aux valises noires, le Gardien rapporté vendredi, citant des médias allemands.

Stefan Schulte, le directeur de l’aéroport de Francfort, a conseillé aux passagers de porter leurs affaires à la main lorsque cela est possible et d’utiliser des valises faciles à repérer. Les valises noires sont si courantes qu’il est “difficile de les distinguer les unes des autres”, a-t-il déclaré, selon le Guardian.

“De nombreuses personnes voyagent avec des valises noires à roulettes, ce qui rend leur identification très chronophage”, a ajouté Thomas Kirner, porte-parole de l’aéroport de Francfort, selon le Guardian.

L’aéroport de Francfort a supprimé 4 000 emplois pendant la pandémie et a du mal à faire face à une augmentation de la demande de passagers aériens alors que les restrictions s’assouplissent. Jusqu’à présent, il n’a réussi à réembaucher que 1 000 nouveaux employés du service au sol, Reuter annoncé le 6 juillet.

En raison du manque de personnel, les perturbations à l’aéroport de Francfort devraient persister pendant les deux à trois prochains mois, a déclaré Schulte début juillet., par Reuters. Pas plus tard que la semaine dernière, quelque 2 000 valises étaient bloquées à l’aéroport de Francfort, selon Image.

Le secteur de l’aviation fait face à un désordre saison de voyage d’été avec des retards de vol, des bagages perdus et le chaos dans toute l’industrie – et en particulier en Europe – alors que la demande est revenue aux niveaux d’avant la pandémie. Problèmes rencontrés par les compagnies aériennes comprennent les pénuries de personnel et le mauvais temps.

Les acteurs de l’industrie se reprochent mutuellement le chaos.

Au cours du week-end, le PDG du géant de l’assistance en escale Swissport a critiqué les gouvernements pour leur “science politique inventée” qui a conduit à des licenciements massifs, swissinfo.ch signalé. Le PDG de Swissport, Warwick Brady, a déclaré à un média suisse Luzerner Zeitung qu'”après les suppressions d’emplois massives qui étaient absolument nécessaires à l’époque, il y a maintenant un manque de personnel partout”.

La semaine dernière, le président de Aéroport de Londres-Heathrow riposter aux compagnies aériennes qui ont blâmé le centre de l’aviation pour le chaos des voyages. des compagnies aériennes comme le Emirats et Qatar Airways ont critiqué Heathrow pour avoir limité le nombre de passagers pouvant sortir de l’installation chaque jour.

Alors que les compagnies aériennes ont réduit les emplois d’assistance en escale pendant la pandémie, plus de la moitié des assistants en escale à travers l’Europe ont quitté l’industrie, a écrit Lord Paul Deighton, président de l’aéroport d’Heathrow. Télégraphe mardi. Ces travailleurs s’occupent d’un large éventail d’emplois dans les aéroports, de l’enregistrement au chargement et au déchargement des bagages.

Les sociétés d’assistance en escale tentent de pourvoir les postes, “mais si leurs clients des compagnies aériennes ne paient pas les tarifs du marché, ils ne sont pas en mesure de pourvoir les postes”, a écrit Deighton.