Le directeur de l’Académie déclare que le tourisme a fait de Florence une « prostituée » – ARTnews.com

Photo Roberto Serra – Iguana Press/Getty Images

Le directeur de la Galleria dell’Accademia de Florence, le célèbre musée qui abrite l’œuvre de Michel-Ange Davida comparé la ville italienne à une travailleuse du sexe, suggérant que le tourisme excessif avait ruiné la destination touristique populaire.

“Une fois qu’une ville devient prostituée, il lui est difficile de redevenir vierge”, a récemment déclaré aux journalistes Cecilie Hollberg, directrice du musée depuis 2015, selon le journal basé à Rome. La République. Elle a ajouté : “Florence est très belle et j’aimerais qu’elle revienne à ses citoyens et ne soit pas écrasée par le tourisme”.

De plus, dit-elle, « il est déjà trop tard » pour la ville, qui connaît chaque année un afflux massif de touristes. En 2020, le Gardien a rapporté que Florence a attiré 14 millions de touristes l’année précédenteUn chiffre frappant si l’on considère que seulement 328 000 personnes y vivaient à l’époque.

Certaines villes italiennes ont tenté de mettre en place des mesures visant à maintenir le tourisme à distance. Venise, par exemple, a récemment déclaré vouloir interdire les haut-parleurs et limiter les groupes de touristes à moins de 25 personnes, le tout dans le but de réprimer les foules qui affluent régulièrement dans la ville.

Mais même avec tout cela en toile de fond, les remarques de Hollberg n’ont pas plu aux politiciens italiens, qui ont affirmé que ses propos avaient dénigré Florence.

Alessia Bettini, adjointe au maire de Florence, a remis en question la métaphore de Hollberg : en disant” Les Florentins sont-ils donc les enfants d’une prostituée, et les touristes les clients d’une prostituée ? ” Gennaro Sangiuliano, ministre italien de la Culture, a déclaré que les remarques de Hollberg étaient « sérieux et offensant ». Matteo Renzi, ancien Premier ministre italien, a déclaré que Hollberg j’avais deux choix: “s’excuser ou démissionner.”

Alors que les réactions continuaient de s’accentuer, Hollberg s’est excusée et a tenté d’expliquer sa position plus clairement. Elle a déclaré avoir « utilisé les mauvais mots » et a ajouté : « Ce que je voulais dire, c’est que Florence doit être le témoin pour toute l’Italie d’un tourisme de plus en plus conscient, et non d’un tourisme de fuite ».

L’emploi de Hollberg, qui est allemand, était auparavant devenu un ballon de football politique pour le gouvernement italien de Giorgia Meloni, la première ministre de droite du pays. Au milieu de ce que certains ont qualifié un « renouveau néofasciste » il y a eu des tentatives pour évincer les dirigeants institutionnels qui ne sont pas nés en Italie. Hollberg, dont le contrat expire en juin, a déjà exprimé ses craintes que le gouvernement actuel ne place bientôt son musée sous l’égide d’un autre musée florentin, le Musée national du Bargello.