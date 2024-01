Le directeur de la ville du Maine est décédé après avoir sauvé son fils de 4 ans de la noyade

Le directeur bien-aimé d’une ville du Maine est décédé après avoir sauvé son fils de 4 ans lorsqu’ils sont tous deux tombés dans un étang glacé vendredi.

Kevin Howell, 51 ans, se promenait avec son fils Sawyer vers 6h30 du matin lorsqu’ils ont brisé la glace sur l’étang de l’Etna, à moins d’un demi-mile de leur domicile à Carmel, dans le Maine, le Bureau du shérif du comté de Penobscot a déclaré dans un communiqué.

Howell était le directeur de la ville de Carmel, située à environ 50 miles au nord-est de la capitale de l’État, Augusta.

Le bureau du shérif a déclaré que Howell avait réussi à sortir son fils de l’eau et à le mettre sur de la glace plus solide, lui disant d’aller chercher sa mère.

“Le garçon a couru chez lui et a prévenu sa mère. La mère a dit au jeune garçon de rester à la maison, elle a appelé le 911 et elle s’est précipitée pour aider son mari. En chemin, elle a attrapé une ancre et une corde et a couru jusqu’à l’eau. “, a indiqué le bureau du shérif.

Une fois que la femme, Katie, a atteint le rivage, elle a attaché la corde et est allée aider son mari, mais elle a également fini par tomber à travers la glace, a indiqué vendredi le bureau du shérif.

Jordan Norton, un détective du shérif, s’est rendu sur place après l’appel au 911. Lorsqu’il a vu la femme de Howell dans l’eau, il a commencé à « ramper sur la glace dangereuse », tout en s’accrochant à une corde. Bien qu’il ait pu aider à mettre la femme en sécurité, il n’a pas vu Kevin Howell au-dessus de la surface des eaux.

Des plongeurs de la police d’État et du service des gardiens ont fouillé l’étang vers 13h40 et ont trouvé le corps de Howell environ 20 minutes plus tard, a indiqué le bureau du shérif.

Un livreur de pizza devenu une bouée de sauvetage :L’appel d’un conducteur mène au sauvetage d’un garçon dans un étang glacé

Howell et sa femme ont déménagé à Carmel en 2014. Leur fils est né en 2019, selon le site Internet de la ville.

Un homme du Maine se souvient comme d’un « gars remarquable »

La petite ville pleure Howell, un membre de la communauté, amis et collègues décrit comme un « gars merveilleux ».

Daniel Frye, président du conseil d’administration de Selectmen de la ville, a déclaré au Héraut de presse de Portland samedi, Howell “croyait vraiment en la communauté. C’est pourquoi il était une personne si parfaite pour ce rôle de directeur municipal. Il a toujours voulu rendre la ville meilleure. C’était un gars remarquable.”

Frye a déclaré au média local que Howell essayait toujours d’améliorer la petite ville, notamment en créant un débarcadère, en construisant un nouveau terrain de jeu et en revitalisant les Carmel Days, une célébration communautaire organisée chaque année à l’automne.

«Quand il l’a repris, c’était à l’écart. Il est venu et a rassemblé la communauté. Chaque année, le projet s’agrandit et s’améliore, en grande partie grâce au travail de Kevin », a déclaré Frye. « Il travaillait toujours sur le prochain projet. Sa mort est une grande perte pour la ville.