Le directeur de la série Changeling explique l’approche d’adaptation de LaValle

Réception critique à Apple TV+ Le Changelin a été mitigée jusqu’à présent, une situation surprenante compte tenu de ses sources, Le roman 2017 de Victor LaValle, a rencontré un succès quasi universel. (io9 j’ai aimé le spectaclepour mémoire !) Mais le réalisateur Jonathan van Tulleken ne semble pas trop préoccupé par les critiques peu favorables.

«Le défi était de prendre tout ce monde interne à la première personne sur lequel Victor avait écrit et de le canaliser vers quelque chose de visuellement expérientiel. Victor a créé cette version féerique d’un lieu et de gens qui sont très rarement représentés dans les contes de fées, et je pense que c’est incroyable », a déclaré van Tulleken. le journaliste hollywoodien dans une nouvelle interview. Ce faisant, il a cependant expliqué que Le ChangelinL’approche de n’a pas adopté l’approche la plus évidente et la plus éclatante. Au lieu de cela, ses créateurs voulaient « penser à notre public comme à des spectateurs sophistiqués et réfléchis qui sont présents sur le long terme… nous espérions qu’en construisant les bases des personnages, en construisant ce genre de monde magnifique et en construisant leur relation. , cela poserait alors les bases du reste de l’histoire pour le récit. Si vous vous lancez simplement dans le genre, si vous vous lancez simplement dans l’horreur, alors vous le trompez en quelque sorte », a-t-il déclaré.

Le réalisateur n’a pas tardé à souligner qu’il est lui-même un grand fan d’horreur, mais que lui et le reste de l’équipe Changelin Nous étions bien conscients qu’il existe de nombreux médias pour les téléspectateurs qui souhaitent « sauter dans l’horreur » plutôt que de s’installer dans une combustion lente. « Nous avons regardé beaucoup de ces grandes horreurs des années 70 où ils construisent, ils prennent leur temps…Le bébé de Romarin, Le brillant– un certain nombre de ces classiques où il y a une touche troublante. Ce sentiment de quelque chose d’étrange », a-t-il déclaré. « Évidemment, cela demande un peu de patience, mais c’est comme un livre. Vous savez, si vous vous asseyez et l’ouvrez, vous allez être attiré et vivre dans ce monde.

Patients téléspectateurs, attention : les trois premiers épisodes de Le Changelin sont désormais sur Apple TV+, avec de nouveaux versements arrivant du vendredi au 13 octobre.

