Le directeur de la santé du comté de Kane dit que le pire de la pandémie est passé avec l’ouverture des écoles – Shaw Local

Les portes des écoles du comté de Kane rouvrent, un événement qui a déclenché la sonnette d’alarme parmi les responsables locaux de la santé au cours des deux dernières années. Mais le département de la santé du comté a pris un ton différent cette semaine en parlant de rentrée scolaire, un recadrage conforme aux récentes modifications des directives COVID-19 des Centers for Disease Control.

“Nous pensons que le pire absolu de la pandémie est passé”, a déclaré Michael Isaacson, le nouveau directeur exécutif du département de santé publique du comté de Kane.

Les nouvelles recommandations COVID-19 n’exigent pas de présélection, de mise en quarantaine ou de test pour rester dans les bâtiments scolaires. Cela survient malgré le statut actuel du comté en tant que zone de transmission de niveau communautaire «élevé». Les cas de COVID-19 représentent 13,4% des admissions à l’hôpital jusqu’à présent en août. Le nombre de cas connus et confirmés reste supérieur à 200 pour 100 000 personnes. Ce niveau de transmission élevé signifie que les experts médicaux recommandent l’utilisation universelle de masques pour les groupes à l’intérieur, mais il n’y a aucune obligation réelle de porter des masques.

Uche Onwuta, directeur de la protection de la santé du comté, a déclaré que les changements aux niveaux national et local découlent du pourcentage plus élevé de personnes vaccinées, de l’abondance de kits de test à domicile et de la création de davantage de traitements pour prévenir les maladies graves dues à l’infection.

Les responsables de la santé ont déclaré qu’ils resteraient actifs pour rendre les tests disponibles dans les écoles et préconiser la vaccination.

“La mesure préventive la plus importante pour COVID-19 est la vaccination”, a déclaré Onwuta. «Nous nous concentrons sur le moment de masquer et sur la façon de gérer les cas, les expositions et les épidémies. La clé ici est la superposition, en particulier pour les étudiants à qui il n’est pas recommandé de porter des masques, vous voulez envisager de maintenir une ventilation améliorée et les mesures préventives associées.

Ces mesures comprennent un contact continu entre les surintendants des écoles locales et le service de santé ainsi que des réunions régulières avec d’autres membres du personnel scolaire et une attention continue au nettoyage.

Les responsables de la santé ont également informé les membres du conseil du comté cette semaine de la présence de monkeypox dans la région. Il y a 851 cas dans l’Illinois. Huit de ces cas se trouvent dans le comté de Kane, dont cinq cas à Aurora, deux cas à Elgin et un cas à Carpentersville. Les hommes représentent sept des cas du comté. Il y a aussi un cas féminin.

Le département de la santé met le vaccin contre la variole du singe à la disposition des personnes qui ont été en contact étroit avec une personne infectée par le virus ainsi que des personnes à haut risque d’exposition.

https://www.dailyherald.com/news/20220818/kane-co-health-director-says-worst-of-the-pandemic-is-over-as-schools-open