Le directeur de la photographie vétéran Sivan décède d’un arrêt cardiaque à 89 ans | Nouvelles régionales

Thiruvananthapuram: Le premier mentor du célèbre directeur de la photographie Santosh Sivan – son père, connu sous le nom de Sivan, est décédé ici, jeudi, selon des sources familiales. Il était tombé dans sa maison, ici, et a été hospitalisé, quand il a subi un arrêt cardiaque et est décédé. L’homme de 89 ans, qui a commencé son studio – Sivan Studio au cœur de la capitale de l’État, a commencé sa carrière de photographe de plateau il y a plus de six décennies et son studio a été au fil des ans la plaque tournante de toutes les activités culturelles.

De photographe de plateau, il s’oriente vers le monde du cinéma et a produit, réalisé des films et en 1991 le film. Il a réalisé ‘Abhayam’ qui a remporté le prix national du film pour le meilleur film pour enfants.

Les photos de Sivan ont été publiées dans des magazines prestigieux comme National Geographic, Span, Newsweek pour n’en nommer que quelques-uns.

C’est sous sa direction que Santosh a commencé sa brillante carrière cinématographique en tant que photographe et n’a pas regardé en arrière depuis.

Santosh a un frère aîné Sangeeth, qui est également une personnalité de cinéma acclamée, tout comme son plus jeune frère Sanjeev, qui est également une personnalité de cinéma éprouvée. La femme de Sivan était déjà décédée plus tôt. Ils ont aussi une fille, Saritha.

Les derniers sacrements auraient lieu ici le vendredi.

Le ministre en chef Pinarayi Vijayan a présenté ses condoléances à la mort de Sivan.