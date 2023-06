Le directeur de la morgue de Harvard et quatre autres personnes accusées de vol et de vente de parties du corps humain

SCRANTON, Pennsylvanie (AP) – Un ancien directeur de la morgue de la Harvard Medical School, sa femme et trois autres personnes ont été inculpés de vol et de vente de parties du corps humain, ont annoncé mercredi les procureurs fédéraux de Pennsylvanie.

Cedric Lodge, 55 ans, de Goffstown, New Hampshire, a volé des parties disséquées de cadavres qui ont été données à l’école dans le cadre d’un programme qui s’est étalé de 2018 au début de 2023, selon des documents judiciaires. Les parties du corps ont été prélevées à l’insu ou sans l’autorisation de l’école, ont indiqué les autorités, ajoutant que l’école avait coopéré à l’enquête.

Lodge a parfois ramené les parties du corps – qui comprenaient la tête, le cerveau, la peau et les os – chez lui où il vivait avec sa femme, Denise, 63 ans, et certains restes ont été envoyés aux acheteurs par la poste, ont indiqué les autorités. Lodge aurait également autorisé les acheteurs à venir à la morgue pour récupérer ce qu’ils voulaient acheter.

Les corps donnés à la Harvard Medical School sont utilisés à des fins d’éducation, d’enseignement ou de recherche. Une fois qu’ils ne sont plus nécessaires, les cadavres sont généralement incinérés et les cendres sont rendues à la famille du donateur ou enterrées dans un cimetière.

Dans un message publié sur le site Web de l’école intitulé « Une trahison odieuse », les doyens George Daley et Edward Hundert ont qualifié l’affaire de « moralement répréhensible ». Ils ont dit que Lodge avait été licencié le 6 mai.

« Nous sommes consternés d’apprendre que quelque chose d’aussi dérangeant pourrait se produire sur notre campus – une communauté dédiée à la guérison et au service des autres », ont écrit les doyens. « Les incidents signalés sont une trahison du HMS et, plus important encore, de chacune des personnes qui ont choisi de manière altruiste de léguer leur corps au HMS par le biais du programme de dons anatomiques pour faire progresser l’éducation et la recherche médicales. »

L’acte d’accusation accuse les Lodges et trois autres personnes – Katrina Maclean, 44 ans, de Salem, Massachusetts; Joshua Taylor, 46 ans, de West Lawn, Pennsylvanie ; et Mathew Lampi, 52 ans, d’East Bethel, Minnesota – avec complot et transport interétatique de biens volés. On ne savait pas mercredi si l’un des accusés avait un avocat qui pourrait commenter en leur nom.

Selon les procureurs, les accusés faisaient partie d’un réseau national de personnes qui ont acheté et vendu des restes volés à l’école et à une morgue de l’Arkansas. Les Lodges auraient vendu des restes à Maclean, Taylor et d’autres dans le cadre d’arrangements conclus par téléphone et sur des sites Web de médias sociaux.

Taylor a parfois ramené des restes volés en Pennsylvanie, ont déclaré les autorités, tandis que d’autres fois, les Lodges lui envoyaient des restes, ainsi qu’à d’autres. Maclean et Taylor ont revendu les restes volés à des fins lucratives, ont indiqué les autorités.

Denise et Cedric Lodge ont tous deux fait leurs premières comparutions devant le tribunal fédéral de Concord, dans le New Hampshire, et ont chacun été libérés sous caution personnelle. Ils ont refusé de commenter en quittant le palais de justice.

Deux autres personnes ont été inculpées dans l’affaire.

Jeremy Pauley, 41 ans, de Bloomsburg, Pennsylvanie, aurait acheté des restes à Candace Chapman Scott, de Little Rock, Arkansas, qui les aurait volés dans une morgue où elle travaillait. Les autorités ont déclaré que Scott avait volé des parties du corps de cadavres qu’elle était censée avoir incinérés, notant que de nombreux corps avaient été donnés et utilisés à des fins de recherche et d’enseignement par une école de médecine de l’Arkansas.

Pauley aurait vendu de nombreux restes volés à d’autres personnes, y compris des particuliers, dont Lampi. Pauley et Lampi se sont achetés et vendus l’un à l’autre sur une longue période et ont échangé plus de 100 000 dollars en paiements en ligne, ont indiqué les autorités.

Scott et Pauley ont tous deux plaidé non coupables.

The Associated Press