ARLINGTON, Texas: Les Texas Rangers ont embauché Chris Young en tant que vice-président exécutif et directeur général vendredi, ramenant le manager de la Major League Baseball sous la direction du président des opérations de baseball Jon Daniels, directeur général du club depuis 2005.

Young a joué dans les majors pendant 13 saisons, les deux premières avec les Rangers après le record de deux sports de 6 pieds 10 pouces, grandissant à Dallas et jouant au baseball et au basketball à Princeton. Le joueur de 41 ans était avec la MLB depuis mai 2018.

Le retour au Texas intervient après que Young ait interviewé les Mets de New York avant l’ouverture du directeur général, qui a récemment mis fin à une tentative d’embauche d’un président des opérations de baseball pour se concentrer sur la quête du directeur général.

Young était le vice-président principal en charge des opérations sur le terrain et des arbitres à la MLB. Il a travaillé en étroite collaboration avec les Rangers sur les questions de baseball liées à la construction du Globe Life Field, qui a ouvert la saison dernière.

Young a supervisé les opérations sur le terrain pendant trois rondes de séries éliminatoires en terrain neutre à Arlington cet automne. Globe Life était le seul endroit avec des fans pendant la saison 2020 écourtée par la pandémie.

En tant que résident de Dallas qui a grandi avec des racines des Rangers, je réalise à quel point il s’agit d’une opportunité spéciale et à quel point les Rangers comptent pour cette communauté, a déclaré Young, qui vit à Dallas avec sa femme et ses trois enfants. J’ai hâte d’apprendre et de travailler avec Jon au quotidien.

Après avoir remporté ce qui allait devenir un match nul de 12 matchs pour le Texas en 2005, Young faisait partie d’un échange à six joueurs avec San Diego. Il a passé cinq saisons avec les Padres, son plus long relais avec une équipe, et a été All-Star en 2007.

Young a également lancé pour les Mets, Seattle et Kansas City et a aidé les Royals à remporter la Série mondiale en 2015. Il avait 79-67 avec une MPM de 3,95 en 271 apparitions, dont 221 départs.

Daniels a déclaré que les discussions hors saison avec son partenaire manager Ray Davis ont conduit à la décision de séparer les opérations et les titres de GM que Daniels détient depuis 2013.

Les antécédents et l’expérience de Chris Young seront un atout considérable pour notre groupe des opérations de baseball », a déclaré Daniels. C’est un manager très apprécié dans notre jeu. La carrière de 13 ans de Chris dans la MLB, dont deux saisons avec les Rangers, lui donne une perspective unique dans la gestion du baseball.

Young a rejoint la MLB en tant que vice-président avant d’obtenir son doctorat en février, juste avant que la pandémie ne frappe.

Depuis 2018, Chris a apporté une perspective appréciée sur un certain nombre de questions importantes, et il a été un excellent ami et collègue pour d’innombrables personnes au bureau des commissaires, a déclaré le commissaire Rob Manfred. Les Rangers savent qu’ils ont une personne exceptionnelle.