Le directeur de la FVCS honoré au gala du 50e anniversaire – Shaw Local

Betty Erickson, infirmière autorisée, directrice des services de jour pour adultes de Fox Valley Community Services (FVCS), a reçu le prix du membre principal de l’année lors du récent gala du 50e anniversaire de Fox Valley Community Services. Ce prix annuel est décerné par le comité des services aux personnes âgées de l’Illinois Township Association.

Erickson est affilié à FVCS depuis 25 ans. Elle a commencé comme bénévole et membre du conseil d’administration et a été directrice du service de jour pour adultes pendant 22 ans. Erickson a joué un rôle important dans la création de cinq sites de soins de jour pour adultes pour l’agence. Elle a été un membre dévoué du personnel, du conseil d’administration et bénévole, consacrant des heures de service sans fin.

Fox Valley Community Services aide des milliers de personnes âgées dans les comtés de DeKalb, Kane, Kendall et LaSalle. Pour plus d’informations sur les services, composez le 815-786-9404 ou visitez fvoas.org.