Le directeur de la CIA, William Burns, prendra en otage le Hamas dimanche pour des entretiens avec le chef du Mossad et le Premier ministre qatari

Washington — Le directeur de la CIA, Bill Burns, était on s’attend à rencontrer Dimanche à Paris avec le directeur de l’agence de renseignement israélienne du Mossad, David Barnea, et le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman al Thani pour discuter de la dernière proposition émergente visant à libérer les otages restants détenus par le Hamas à Gaza, selon deux sources proches des pourparlers à venir. .

Parmi les plus de 100 otages restants figurent six Israéliens-Américains.

Il n’y a pas encore d’accord. La dernière proposition complexe doit être examinée par les chefs du renseignement, puis approuvée par les dirigeants politiques. Brett McGurk, coordinateur de la sécurité nationale du président Biden pour le Moyen-Orient, était au Caire et à Doha, au Qatar, la semaine dernière, entre autres arrêts, pour travailler sur ces efforts.

La proposition en cours de discussion consisterait à interrompre les combats pendant environ un mois, le temps que les femmes restantes, les personnes âgées ayant dépassé l’âge militaire et les otages blessés soient libérés par le Hamas.

Lors d’un point de presse à la Maison Blanche vendredi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que McGurk avait eu « de bonnes discussions avec ses homologues de la région ».

“Nous espérons des progrès, mais je ne m’attends pas à des développements imminents”, a déclaré Kirby. dit. “Et je ne me lancerai certainement pas dans des négociations ici depuis le podium ni dans des spéculations sur les résultats possibles.”

Une pause prolongée dans les opérations militaires des Forces de défense israéliennes serait discutée comme un éventuel accord de phase deux en échange de la libération des hommes restants, y compris des soldats. Les détails d’autres aspects d’un éventuel accord, notamment une aide humanitaire supplémentaire pour les habitants de Gaza et d’éventuelles libérations de prisonniers palestiniens, seraient également discutés.

La Maison Blanche n’a pas commenté les détails de la proposition, mais a publié vendredi des relevés téléphoniques des conversations de M. Biden avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le dirigeant qatari, l’émir Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.

La Maison Blanche a décrit la conversation avec l’émir comme affirmant qu’« un accord d’otages est essentiel pour établir une pause humanitaire prolongée dans les combats et garantir qu’une aide humanitaire supplémentaire et vitale parvienne aux civils dans le besoin dans tout Gaza ».

Lundi, le Premier ministre qatari sera à Washington pour de nouvelles discussions sur les otages à Gaza, l’avenir du peuple palestinien et d’autres crises régionales, notamment la situation très tendue entre les forces israéliennes et Militants du Hezbollah à la frontière nord d’Israël avec le Liban.

Le Qatar est un partenaire diplomatique clé des États-Unis, non seulement parce qu’il accueille les forces du commandement central américain, mais aussi parce qu’il agit comme intermédiaire diplomatique, capable de transmettre des messages à l’Iran, aux talibans, au Hamas et à d’autres entités avec lesquelles les États-Unis n’ont pas de relations. avoir des contacts directs réguliers. Ce contact avec le Qatar a récemment suscité des critiques de la part de certains républicains du Congrès.

En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu reste sous la pression politique sur plusieurs fronts, notamment de la part des familles des otages. Sa stratégie déclarée publiquement a été d’exercer une pression militaire sur le Hamas pour forcer la libération des otages, mais l’envoi de son chef des renseignements pour des pourparlers indique une ouverture à la diplomatie.

Les tensions entre Israël et le Qatar se sont récemment intensifiées après une fuite audio montrant Netanyahu dénigrant les efforts de Doha lors d’une conversation avec des familles d’otages israéliennes.

La CIA ne commente pas les déplacements du réalisateur. Brûlures a également eu des pourparlers avec les otages avec le chef du Mossad et le Premier ministre qatari en Pologne le mois dernier.

Plus de 1 200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées par des militants du Hamas lors de leur attaque du 7 octobre contre le sud d’Israël. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 26 000 personnes ont été tuées à Gaza par les incursions terrestres et les frappes aériennes d’Israël en représailles. Le ministère de la Santé de Gaza ne fait pas de différence entre les morts de civils et de combattants. L’armée israélienne réclamations il a tué environ 9 000 combattants du Hamas et a tenté de limiter les morts civiles.

Au cours d’une pause d’une semaine Au cours des combats qui ont pris fin le 1er décembre, le Hamas a libéré plus de 100 otages, dont de nombreuses femmes et enfants, tandis qu’en échange Israël a libéré environ 240 prisonniers palestiniens.

Israël et le Hamas en guerre Plus

Plus