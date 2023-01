Le directeur de la CIA se rend à Kyiv et rencontre l’ukrainien Zelensky

WASHINGTON (AP) – Le directeur de la CIA, William Burns, s’est rendu à Kyiv la semaine dernière pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a déclaré jeudi un responsable américain, dans le dernier exemple de contacts de haut niveau entre les États-Unis et l’Ukraine.

Le responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de l’horaire classifié du réalisateur, a refusé de divulguer ce dont Burns et Zelenskyy ont discuté. Burns a également rencontré des responsables des services de renseignement ukrainiens. Le directeur de la CIA a informé Zelenskyy à plusieurs reprises avant et depuis que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine en février dernier, transmettant les conclusions des services de renseignement américains sur les plans et les intentions de guerre de Moscou.

La guerre lancée par le président russe Vladimir Poutine va bientôt entrer dans sa deuxième année après avoir fait des dizaines de milliers de morts et sans résolution claire à l’horizon. Washington est sur le point d’envoyer 2,5 milliards de dollars supplémentaires d’aide à l’Ukraine, y compris pour la première fois des véhicules blindés Stryker.

La rencontre de Burns avec Zelenskyy a été rapportée pour la première fois par le Washington Post.

Le directeur de la CIA a déclaré à PBS NewsHour le mois dernier que les analystes de l’agence avaient prédit “un rythme réduit et des combats entre les deux armées à l’approche de l’hiver”.

“Je ne sous-estime pas un seul instant les fardeaux, les défis que cette guerre représente pour les Ukrainiens d’abord et avant tout, mais pour nous tous qui soutenons l’Ukraine”, a déclaré Burns, ancien ambassadeur américain à Moscou. “Mais stratégiquement, je pense, à bien des égards, vous savez, la guerre de Poutine a jusqu’à présent été un échec pour la Russie.”

Marchand Nomaan, Associated Press