Le directeur de la CIA Burns rencontrera son homologue russe en Turquie

WASHINGTON (AP) – Le directeur de la CIA, Bill Burns, rencontrera lundi à Ankara, en Turquie, son homologue du renseignement russe pour souligner les conséquences si la Russie devait déployer une arme nucléaire en Ukraine, selon un responsable du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que Burns et Sergey Naryshkin, le chef de l’agence d’espionnage russe SVR, ne discuteraient pas du règlement de la guerre en Ukraine. Burns devrait également soulever les cas de Brittney Griner et Paul Whelan, deux Américains détenus en Russie que l’administration Biden a pressés de libérer lors d’un échange de prisonniers.

Le responsable a déclaré que les responsables ukrainiens avaient été informés avant le voyage de Burns en Turquie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi qu’il ne pouvait ni confirmer ni infirmer les informations faisant état de pourparlers américano-russes en Turquie.

Deux responsables turcs ont déclaré qu’ils n’avaient aucune connaissance d’une réunion entre les délégations américaine et russe. Un porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

