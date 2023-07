Le directeur de la CIA Burns, en voyage en Ukraine, entend un plan pour la fin de la guerre

Commentez cette histoire Commentaire

Lors d’une visite secrète en Ukraine du directeur de la CIA William J. Burns au début du mois, des responsables ukrainiens ont révélé une stratégie ambitieuse pour reprendre le territoire occupé par la Russie et ouvrir des négociations de cessez-le-feu avec Moscou d’ici la fin de l’année, selon des responsables familiers avec le visite. Le voyage de Burns, qui n’a pas été signalé auparavant, comprenait des réunions avec le président Volodymyr Zelensky et les plus hauts responsables du renseignement ukrainien. Il est intervenu à un moment critique du conflit alors que les forces ukrainiennes luttent pour obtenir un avantage précoce dans leur contre-offensive tant attendue, mais n’ont pas encore déployé la plupart de leurs brigades d’assaut formées et équipées par l’Occident.

« Le réalisateur Burns s’est récemment rendu en Ukraine, comme il le fait régulièrement depuis le début de la récente agression russe il y a plus d’un an », a déclaré un responsable américain, qui, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la visite inopinée.

Son objectif était de réaffirmer l’engagement de l’administration Biden à partager des renseignements destinés à aider l’Ukraine à se défendre, a ajouté le responsable.

Publiquement, les responsables ukrainiens ont exprimé leur frustration face aux critiques du rythme auquel la contre-offensive s’est déroulée jusqu’à présent. Mais en privé, les planificateurs militaires de Kiev ont transmis à Burns et à d’autres une confiance haussière dans leur objectif de reprendre un territoire substantiel d’ici l’automne ; déplacer l’artillerie et les systèmes de missiles près de la frontière de la Crimée sous contrôle russe ; pousser plus loin dans l’est de l’Ukraine; puis ouvrir des négociations avec Moscou pour la première fois depuis l’échec des pourparlers de paix en mars de l’année dernière, selon trois personnes familières avec la planification.

« La Russie ne négociera que si elle se sent menacée », a déclaré un haut responsable ukrainien.

Reste à savoir si l’Ukraine peut mettre en œuvre ces plans, dans un délai aussi tronqué. La CIA a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé l’évaluation de Burns sur les perspectives de l’offensive.

L’Ukraine fait face à des problèmes de mines et de main-d’œuvre dans les premières semaines de l’offensive

Le voyage de Burns a eu lieu juste avant la rébellion avortée du chef mercenaire russe Yevgeniy Prigozhin contre l’establishment de la défense russe. Bien que la communauté du renseignement américain ait détecté à la mi-juin que Prigozhin complotait un assaut armé quelconque, ces conclusions n’ont pas été discutées lors des réunions avec Zelensky et d’autres, a déclaré le responsable américain.

Les responsables de l’administration Biden ont souligné à plusieurs reprises que Washington et Kiev n’avaient rien à voir avec l’échec de la marche sur Moscou, un défi rare lancé au président russe Vladimir Poutine que les États-Unis ont qualifié d’affaire interne.

Dans un effort pour renforcer cette ligne, Burns a téléphoné à son homologue russe, Sergei Naryshkin, après l’événement et a souligné que les États-Unis n’étaient en aucune façon impliqués, a rapporté le Wall Street Journal.

Zelensky et ses commandants militaires, confrontés aux forces russes profondément enracinées dans les parties occupées de l’est et du sud de l’Ukraine, subissent une pression extraordinaire de la part des nations occidentales qui ont fourni à Kiev des milliards de dollars en armement de pointe et en formation avant la contre-offensive.

L’Ukraine a subi de lourdes pertes alors que ses troupes et ses véhicules blindés naviguaient dans d’épais champs de mines et des tranchées fortifiées sur un territoire largement ouvert. Le terrain difficile a laissé les troupes vulnérables aux frappes aériennes et aux attaques de missiles russes.

Zelensky a reconnu que la contre-offensive se déroule « plus lentement que souhaité », et les responsables ont confirmé la destruction de certains chars Leopard 2 et véhicules de combat Bradly fournis par l’Occident.

Mais le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a rejeté les sceptiques, affirmant que « l’événement principal » était encore à venir, tandis que le plus haut commandant militaire du pays, le général Valery Zaluzhny, a appelé à la patience, affirmant que l’offensive était « menée » avec autant de diligence que possible. possible.

« Oui, peut-être pas aussi vite que … les observateurs le souhaiteraient, mais c’est leur problème », a déclaré Zaluzhny au Washington Post cette semaine.

Les analystes militaires disent que l’objectif de l’Ukraine de forcer une négociation est ambitieux compte tenu des défenses fortifiées de la Russie, mais pas hors de question.

« Il est possible qu’ils puissent couper le pont terrestre vers la Crimée, soit en saisissant le terrain, soit en le mettant à portée de HIMARS et d’autres l’artillerie, mais cela dépend beaucoup du niveau d’attrition », a déclaré Rob Lee, analyste militaire au Foreign Policy Research Institute.

« Si l’Ukraine subit trop de pertes, son offensive pourrait culminer tôt. Mais si l’Ukraine peut infliger suffisamment de pertes aux forces et à l’équipement russes et interdire le mouvement des renforts, l’Ukraine pourrait être en mesure d’affaiblir suffisamment les défenses de Moscou pour réaliser une percée », a-t-il ajouté.

En prévision de la chute, Zelensky et ses principaux collaborateurs ont commencé à réfléchir à la manière dont Kiev peut forcer la fin des combats dans des conditions acceptables pour la Russie et le peuple ukrainien, qui ont été soumis à un an et demi de violence, de déplacement forcé , des atrocités et des pénuries de nourriture et d’électricité.

Dans un scénario idéal favorisé par Kiev, l’armée ukrainienne aurait un effet de levier sur la Russie en avançant des troupes et des armes puissantes jusqu’au bord de la frontière entre l’Ukraine et la Crimée – tenant en otage la péninsule qui abrite la précieuse flotte russe de la mer Noire.

« Si l’Ukraine a la capacité de cibler d’autres aérodromes, ponts, lignes ferroviaires et centres logistiques importants, cela peut compliquer la poursuite de la guerre par la Russie », a déclaré Lee, l’analyste militaire.

En acceptant de ne pas prendre la Crimée par la force, Kiev exigerait alors que la Russie accepte toutes les garanties de sécurité que l’Ukraine peut obtenir de l’Occident, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Cependant, l’obtention de ces garanties a été une tâche difficile.

Le gouvernement Zelensky a fait pression pour que les États-Unis et l’Europe prennent des engagements fermes sur l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et à l’Union européenne – mais les gouvernements américain et d’Europe occidentale restent froids à l’idée, plus intéressés à offrir des promesses d’aide à la sécurité à long terme au lieu de l’élargissement de l’OTAN, qui risque un conflit direct avec la Russie.

Cette hésitation a frustré la Pologne et les États baltes, pays membres de l’OTAN qui envisagent le sommet de l’OTAN le mois prochain en Lituanie, où le secrétaire d’État Antony Blinken et d’autres dirigeants occidentaux ont déclaré qu’ils avaient l’intention de fournir un « paquet très solide » à l’Ukraine. De forts désaccords sur le contenu du paquet menacent de projeter une image de désunion lors du rassemblement.

Au milieu des divisions de l’OTAN, les États-Unis soutiennent une étape progressive pour l’entrée de l’Ukraine

Mais alors que les responsables américains et ukrainiens divergent sur le sujet de l’adhésion à l’OTAN, ils disent qu’il existe un large accord sur les objectifs de l’offensive de Kiev.

« Les États-Unis conviennent que l’Ukraine devrait entrer dans les négociations en position de force », a déclaré un haut responsable ukrainien. « Les États-Unis sont satisfaits que notre commandement ne fasse rien de stupide, il garde des soldats et du matériel. Le soutien est fort et cela rend notre motivation plus élevée.

Pourtant, les signes de stress sont nombreux. Alors que les chefs militaires américains veulent voir l’Ukraine accélérer son offensive, Zaluzhny a commencé à dire que l’Occident n’avait pas envoyé assez rapidement des munitions et des avions de combat sur le champ de bataille.

Cela « me fait chier », a déclaré Zaluzhny, en réponse aux plaintes selon lesquelles la contre-offensive n’a pas progressé rapidement.

Vendredi, le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a sympathisé avec les plaintes ukrainiennes concernant les armes, déclarant : « Vous pouvez difficilement les blâmer de parler au monde d’un soutien supplémentaire, que ce soit en quantité ou en qualité de capacités.

Il a toutefois démenti que Washington jouerait le rôle de « quarterback fauteuil » depuis la touche.

« Où ils vont et à quelle vitesse ils vont », a déclaré Kirby, « c’est vraiment à eux de décider. »

L’approche prudente de l’Ukraine dans les premiers jours de l’offensive est un signe du défi qui l’attend, selon les analystes.

« Le problème est que la Russie a placé un grand nombre de mines, à la fois devant et derrière la principale ligne défensive », a déclaré Lee. « Même si l’Ukraine peut réaliser une percée, il faudra encore du temps pour l’exploiter. Cela peut prendre des semaines, cela peut prendre des mois.

Offrez cet article Article cadeau