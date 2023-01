Le directeur de la CIA a tenu une réunion secrète avec Zelensky sur les prochaines étapes de la Russie

Commentez cette histoire Commenter

Le directeur de la CIA, William J. Burns, s’est rendu en secret dans la capitale ukrainienne à la fin de la semaine dernière pour informer le président Volodymyr Zelensky de ses attentes quant à ce que la Russie prévoit militairement dans les semaines et les mois à venir, ont déclaré un responsable américain et d’autres personnes proches de la visite. Le voyage de Burns intervient à un moment critique de la guerre de 11 mois. Les forces russes organisent un assaut massif près de la ville orientale de Bakhmut qui fait de nombreuses victimes des deux côtés et oblige l’Ukraine à peser ses ressources là-bas alors qu’elle prépare une contre-offensive majeure ailleurs dans le pays.

La principale préoccupation de Zelensky et de ses hauts responsables du renseignement lors de la réunion était de savoir combien de temps l’Ukraine pouvait s’attendre à ce que l’aide américaine et occidentale se poursuive après la prise de contrôle de la Chambre par les républicains et une baisse de l’aide à l’Ukraine parmi certaines parties de l’électorat américain, a déclaré personnes familières avec la réunion. Tous ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de l’engagement privé de haut niveau.

Burns a souligné l’urgence du moment sur le champ de bataille et a reconnu qu’à un moment donné, l’aide serait plus difficile à trouver, ont déclaré les gens.

Zelensky et ses collaborateurs sont sortis de la réunion de la semaine dernière avec l’impression que le soutien de l’administration Biden à Kyiv reste fort et que le financement d’urgence de 45 milliards de dollars pour l’Ukraine adopté par le Congrès en décembre durerait au moins jusqu’en juillet ou août, ceux qui sont familiers avec la discussion m’a dit. Kyiv est moins sûr des perspectives de voir le Congrès adopter un autre programme d’aide supplémentaire de plusieurs milliards de dollars comme il l’a fait au printemps dernier, ont-ils déclaré.

Les républicains traditionnels soutiennent l’audit de Marjorie Taylor Greene sur l’aide à l’Ukraine

Alors que les républicains bellicistes du Congrès continuent de favoriser l’armement de l’Ukraine, d’autres conservateurs ont déclaré vouloir réduire les dépenses américaines, en particulier les milliards de dollars consacrés à l’effort de guerre.

“Le directeur Burns s’est rendu à Kyiv où il a rencontré des homologues du renseignement ukrainien ainsi que le président Zelensky et a renforcé notre soutien continu à l’Ukraine dans sa défense contre l’agression russe”, a déclaré un responsable américain.

Burns est une figure respectée dans le cercle restreint de Zelensky en raison de son avertissement précis en janvier 2022 que les forces russes chercheraient à capturer l’aéroport ukrainien Antonov au début de l’invasion du 24 février. Son message, livré en personne, était basé sur une évaluation du renseignement américain et est crédité d’avoir aidé l’Ukraine à se préparer à défendre l’aéroport et à refuser à la Russie un pied nécessaire pour capturer Kyiv.

La vision sceptique de Burns quant à la volonté de la Russie de négocier l’a également rendu cher aux assistants de Zelensky, qui se sont hérissés des suggestions que l’Ukraine devrait envisager de parler aux Russes pour mettre fin au conflit.

“La plupart des conflits se terminent par des négociations, mais cela nécessite un sérieux de la part des Russes dans ce cas que je ne pense pas que nous voyons”, a déclaré Burns à PBS le mois dernier. “Au moins, ce n’est pas notre évaluation que les Russes sont sérieux à ce stade au sujet d’une véritable négociation.”

Un porte-parole de la CIA a refusé de caractériser ce que Burns a transmis à Zelensky sur la planification militaire de la Russie. Toutes les idées qu’il pourrait offrir seraient très appréciées à Kyiv.

À l’heure actuelle, les forces ukrainiennes et russes sont engagées dans une intense guerre d’usure dans l’est de l’Ukraine autour de Bakhmut. La ville a relativement peu de valeur stratégique, mais elle a pris une importance symbolique pour les deux parties, en particulier la Russie, qui n’a pas capturé de grande ville ukrainienne depuis l’été dernier.

Les analystes militaires s’attendent à ce qu’une recrudescence des combats ce printemps puisse déterminer la trajectoire de la guerre.

Les États-Unis et les pays occidentaux se précipitent vers l’Ukraine avec des véhicules blindés, de l’artillerie et des missiles dans le but de renforcer la puissance de feu de son armée, espérant que l’équipement supplémentaire permettra à l’armée de Zelensky de percer les zones sous contrôle russe telles que Zaporizhzhia dans une offensive qui devrait commencer en les mois à venir.

Le siège sanglant de Bakhmut présente des risques pour l’Ukraine

La Russie, quant à elle, cherche à lancer sa propre offensive au printemps, attisant les attentes selon lesquelles elle enrôlera davantage de troupes après la mobilisation de 300 000 hommes en septembre dernier. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a dévoilé en décembre une proposition visant à porter le personnel militaire du pays à 1,5 million d’ici 2026, contre 1,1 million actuellement.

Moscou, qui a recruté des criminels condamnés dans l’effort de guerre, a montré sa volonté d’endurer de lourdes pertes. L’année dernière, de nombreuses recrues étaient très inexpérimentées, n’ayant reçu que deux semaines de formation avant d’être envoyées au front. Mais ces derniers mois, la Russie a amélioré sa formation, selon des responsables du renseignement occidental.

Burns, ancien ambassadeur en Russie et haut fonctionnaire du département d’État, est l’un des plus grands experts du gouvernement américain sur la Russie. Il a longuement réfléchi à la place que prend l’Ukraine dans la psyché russe.

Sous l’administration George W. Bush, lorsque le sujet de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN a été discuté, Burns a souligné la profondeur de l’opposition russe à l’idée dans une note à Condoleezza Rice, alors secrétaire d’État.

“L’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN est la plus brillante de toutes les lignes rouges pour l’élite russe (pas seulement [Vladimir] Poutine) », a-t-il écrit. “Je n’ai encore trouvé personne qui considère l’Ukraine dans l’OTAN comme autre chose qu’un défi direct aux intérêts russes.”

Plus récemment, Burns a lié la décision du président russe d’envahir l’Ukraine à une étape clé dans son objectif de redonner à Moscou son ancienne gloire.

“Il est convaincu que son destin en tant que dirigeant de la Russie est de restaurer la Russie en tant que grande puissance”, a-t-il déclaré lors d’un forum sur la sécurité à Aspen en juillet. “Il pense que la clé pour y parvenir est de recréer une sphère d’influence dans le voisinage de la Russie et il ne pense pas que vous puissiez le faire sans contrôler l’Ukraine et ses choix. Et c’est ce qui a produit, je pense, cette horrible guerre.

Le directeur de la CIA a rencontré Zelensky à Kyiv alors que les missiles russes ciblaient la capitale

Burns s’est également rendu en Ukraine en novembre. Les voyages offrent au chef des espions l’occasion d’établir une relation de confiance avec ses homologues du renseignement et de mieux comprendre le conflit, ont déclaré des personnes familières avec ses voyages.

Le dernier voyage de Burns a précédé une semaine chargée d’engagements sur l’Ukraine.

Mardi, le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées américains, a rencontré son homologue ukrainien en Pologne pour leur première interaction en face à face depuis le début de la guerre.

Mercredi, Zelensky a exhorté les partisans de l’Ukraine à envoyer des chars et des missiles de défense aérienne, et a critiqué l’Allemagne pour avoir refusé de fournir ses chars Leopard modernes à moins que les États-Unis n’envoient les chars Abrams les plus avancés.

“Il y a des moments où nous ne devrions pas hésiter”, a déclaré Zelensky à un public à Davos, en Suisse, via un flux vidéo.

Le même jour, les ministres de la Défense de l’OTAN ont entamé une réunion de deux jours à Bruxelles où le sujet des chars Leopard a divisé les alliés, la Pologne menaçant d’envoyer 14 chars, que l’Allemagne approuve ou non. Techniquement, l’agrément de l’Allemagne est requis car c’est le fabricant du Leopard 2.

“Soit nous obtiendrons ce consentement, soit nous ferons ce qu’il faut nous-mêmes”, a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à un radiodiffuseur local.

Guerre en Ukraine : ce que vous devez savoir Le dernier: La Russie a affirmé vendredi avoir pris le contrôle de Soledar, une ville minière très disputée dans l’est de l’Ukraine où les combats ont fait rage ces derniers jours, mais un responsable militaire ukrainien a soutenu que la bataille n’était pas encore terminée. Le pari de la Russie : Le Post a examiné la voie de la guerre en Ukraine et les efforts occidentaux pour s’unir pour contrecarrer les plans du Kremlin, à travers des entretiens approfondis avec plus de trois douzaines de hauts responsables américains, ukrainiens, européens et de l’OTAN. Photos: Les photographes du Washington Post sont sur le terrain depuis le début de la guerre. Voici quelques-uns de leurs travaux les plus puissants. Comment vous pouvez aider : Voici comment ceux aux États-Unis peuvent soutenir le peuple ukrainien ainsi que ce que les gens du monde entier ont fait don. Lisez notre couverture complète de la Guerre Russie-Ukraine. Es-tu sur Telegram ? Abonnez-vous à notre chaîne pour les mises à jour et la vidéo exclusive.