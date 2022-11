Le directeur de la CIA a rencontré Zelensky à Kyiv alors que les missiles russes ciblaient la capitale

La visite est intervenue à un moment de triomphe ukrainien, quelques jours après que ses forces ont libéré la ville de Kherson et que Zelensky a déclaré un tournant dans la guerre. Mais ce fut également un moment de tension et d’incertitude extraordinaires, alors qu’un missile de fabrication russe semblait atterrir en Pologne, soulevant la question de savoir comment l’alliance de l’OTAN pourrait répondre à une éventuelle attaque contre un État membre.

Le directeur de la CIA, William J. Burns, a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky en Kyiv mardi, réaffirmant le soutien américain au pays le jour même où des missiles russes ont été pilonnés la capitale et envoyé les résidents fuir pour se mettre à l’abri.

Burns, que le président Biden a souvent dépêché pour s’entretenir avec des dirigeants russes et ukrainiens, a également rencontré ses homologues ukrainiens du renseignement et a discuté d’un avertissement américain qu’il avait adressé lundi au chef du service de renseignement étranger russe “de ne pas utiliser d’armes nucléaires” dans son guerre contre l’Ukraine, selon un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour décrire les discussions sensibles.

Burns, diplomate chevronné et ancien ambassadeur en Russie, s’est rendu à Moscou en novembre dernier et rencontré de hauts responsables du Kremlin, s’entretenant par téléphone avec le président Vladimir Poutine. Il portait une lettre de Biden à Poutine et a averti le président russe que s’il envahissait l’Ukraine, les États-Unis imposeraient des conséquences massives.