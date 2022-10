Le directeur de la CIA a effectué une visite secrète en Ukraine pour rencontrer Zelenskyy et s’engager à renforcer le soutien américain, selon CNN

Directeur de la CIA, William J. Burns. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Le directeur de la CIA, William J. Burns, s’est secrètement rendu en Ukraine au début du mois, ont déclaré deux sources à CNN.

Burns a rencontré Zelenskyy et s’est engagé à continuer de soutenir les États-Unis dans le cadre de l’invasion russe.

Ses voyages sont généralement gardés secrets, a rapporté le New York Times.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Le directeur de la CIA, William J. Burns, a effectué une visite secrète en Ukraine pour rencontrer le président Volodymyr Zelenskyy et s’engager à renforcer le soutien américain, CNN a rapporté mercredicitant deux sources proches du voyage.

Burns s’est rendu à Kyiv au début du mois, a déclaré CNN. Ses voyages sont généralement tenus secrets, Le New York Times a rapporté.

“Pendant son séjour, il a renforcé l’engagement américain à fournir un soutien à l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression russe, y compris la poursuite du partage de renseignements”, a déclaré un responsable à CNN, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.

On ne sait pas combien de voyages Burns a effectués en Ukraine depuis le début de l’invasion russe en février. Cependant, il s’est également rendu à Kyiv juste avant l’invasion, selon le Times.

Le rapport est intervenu après que les responsables américains se soient de plus en plus inquiétés que le président Vladimir Poutine puisse utiliser une “bombe sale” pour aggraver la guerre alors que la Russie continue de subir des revers en Ukraine.

Une «bombe sale» est un type de dispositif de dispersion radiologique qui utilise des explosifs conventionnels pour répandre des matières radioactives.

Mais brûle a déclaré à CBS News le mois dernier que la communauté du renseignement n’a vu “aucune preuve pratique” qu’il existe une “menace imminente”.

Les services de renseignement américains ont largement aidé l’Ukraine à s’opposer à la Russie, notamment lors de sa contre-offensive dans la région du nord-est de Kharkiv le mois dernier, La colline a rapporté.

Le succès est en grande partie le résultat de mois d’élaboration de stratégies et de partage de renseignements entre des responsables américains et ukrainiens, a déclaré à The Hill un haut responsable de la défense anonyme.